Песков объяснил задержку с передачей данных ВАДА

Понимание с представителями ВАДА о том, как работать дальше, налажено. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько нам известно, по линии наших спортивных ведомств осуществляются интенсивные контакты, и сейчас налажено понимание с представителями ВАДА относительно того, как дальше будет вестись работа", - подчеркнул Песков.

"Как таковые, данные были готовы к передаче еще в прошлый раз. Там, действительно, возникли определенные рабочие разногласия, связанные с тем, на каких носителях это передается, как, и так далее", - уточнил представитель Кремля.

"Это скорее вопросы не субстанции, а логистики", - заметил Песков.

Напомним, что эксперты ВАДА приедут сегодня за базой данных московской антидопинговой лаборатории.