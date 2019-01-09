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09.01.2019 13:25
Рубрика: Власть

Песков: В России не используют людей как пешек

Текст: Кира Латухина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не слышал заявлений о возможном обмене арестованной в США Марии Бутиной на американца Пола Уилана.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: ЦОС ФСБ РФ
Задержанный ФСБ американец мог приехать в Россию на свадьбу

"Я таких заявлений не слышал, поэтому ничего не могу сказать", - пояснил журналистам Песков. В ответ на вопрос о причинах задержания Уилана он напомнил, что были заявления спецслужб, где причина была изложена, и также были заявления МИД. "Больше мне добавить нечего", - заключил он.

Напомним, что ФСБ задержала Уилана 28 декабря 2018 года за шпионаж. Возбуждено уголовное дело. У задержанного есть гражданство Ирландии, Великобритании, США и Канады.

"В России никогда не используют людей в качестве пешек в дипломатической игре", - также подчеркнул Песков, комментируя соответствующее заявление британского МИД. "В России ведут контрразведывательную деятельность в отношении тех, кто подозревается в шпионской деятельности - это осуществляется на регулярной основе", - заметил он.

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