ПФР рассказал, как будут назначаться пенсии в 2019 году

С 2019 года в нашей стране стартуют изменения, связанные с поэтапным повышением возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и пенсию по государственному обеспечению.

Переход к новым параметрам будет постепенным. В 2019 году возраст выхода на пенсию увеличивается на один год. Реальное повышение при этом составит полгода благодаря специальной льготе, позволяющей назначить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста, напоминают в ПФР.

Уточняется, что воспользоваться ею смогут все, кто по старым правилам должен был выйти на пенсию в наступившем году. Это преимущественно женщины 1964 года рождения и мужчины, родившиеся в 1959 году. Именно эти граждане первыми подпадают под изменившиеся нормы пенсионного законодательства. За счет льготы выходить на пенсию они смогут уже с июля 2019 года.

Льготный выход на пенсию сохраняется у педагогов, врачей и представителей других профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения определенной выслуги лет.

С 2019 года назначение пенсии в таких случаях происходит с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста - он вступает в силу с момента приобретения необходимой̆ выслуги лет по профессии, поясняют в ПФР. К примеру, школьный педагог, накопивший к апрелю 2019 года нужный стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии с переходным периодом через шесть месяцев, то есть, в октябре 2019 года.

Право на досрочный выход на покой по-прежнему имеют водители общественного транспорта, шахтеры, спасатели и те, кто трудится в тяжелых, опасных и вредных условиях. Большинство таких работников, как и прежде, будут выходить на пенсию в 50 и 55 лет в зависимости от пола.