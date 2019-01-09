Туда, куда не долетают чайки
"Во всем виноват мой тесть Анатолий Иванович, который не вовремя двадцать семь лет назад заболел ангиной", - улыбаясь, говорит Володя, показывая на сидевшего за столом родственника.
Толика Сюмака призвали с Гомельщины на курильский остров Итуруп в 1990 году - охранять государственную границу Советского Союза.
- Тогда сюда даже не все чайки долетали, - шутит Анатолий Иванович.
Как-то бравого пограничника свалила коварная ангина, парень попал на лечение в островную больницу, там и увидел свою будущую жену. Она тоже пришла к врачу пожаловаться на боль в горле.
- Я ее как увидел, сразу обомлел, сказал хлопцам, которые пришли меня проведать, что эта дивчина будет моя, - улыбается в усы отставной пограничник.
Через месяц они уже играли свадьбу, а еще через девять на свет появилась Настя.
У Насти в детстве было два берега, к которым ее постоянно тянуло. Один - это побережье Охотского моря, в нескольких сотнях метров от которого стояли их дом и школа. Второй - это поселок Тереховка, что в Добрушском районе Гомельщины. Там, у бабушки с дедушкой, она и проводила все летние каникулы.
- Ой, Беларусь - это вкусно! - восклицает Настя.
И приводит пример: картошка, приготовленная дедом, нарезанная по-мужицки крупными ломтями, запеченная до нежнейшей золотистой корочки. Признается, что все чипсы мира - ничто по сравнению с той бульбой.
- Дед картошку в русской печке готовил, а я любила спать на ней, тепло и очень комфортно там было.
После окончания школы Настя поступила учиться в Новозыбковский медколледж на Брянщине.
- Три часа на автобусе - и я у бабы с дедом! Все выходные у них проводила, - говорит она.
Встретила свою судьбу на соседней улице… Володя жил с родителями в нескольких десятках метров от дома ее деда и бабушки.
Спортивный, с фигурой атлета и какой-то особой надежностью во взгляде, он ей понравился с первого знакомства.
Владимир уточняет, что первым положил глаз на белозубую девчонку, которая приезжала в их поселок с неведомого острова.
Свадьбу они сыграли в январе 2013 года в Беларуси, дождались, когда Настя закончит колледж, и, не задумываясь, полетели самолетом к далекому острову.
Итуруп встретил привычным туманом, криками чаек и пронизывающими солеными ветрами.
- Я трудно привыкал к этому острову, - честно замечает Володя.
Для двадцатитрехлетнего парня слишком много сошлось в одно время.
Рождение семьи и дочери Василисы, переезд на другой край света.
- Год жил как не у себя дома, - басит Владимир Шамехин.
А остров сделал все, чтобы молодая семья осталась здесь жить. Настя сейчас работает фельдшером в амбулатории родного Рейдово, Володя - машинистом на островной электростанции. Именно ему доверяют в долгие смены обеспечивать Итуруп электроэнергией.
Семье выделили просторную двухкомнатную квартиру.
Медведи под окнами
На провокационный вопрос гражданину Беларуси "а не думаете ли вернуться в родную Гомельщину?" Володя отвечает твердо:
- Пока таких мыслей в голове нет.
Показывает мне видео с телефона, на котором медведица с двумя медвежатами лихо косолапят мимо окон их квартиры:
- Для нас это не редкость, медведей здесь много, и они мирные. Я послал это видео родным и друзьям в Беларусь, они мне поверить не могли. Думали, что фейк!
Он замечает, что за годы островной жизни почти перестал есть картошку.
- Она здесь другая, - дипломатично говорит белорус. Полюбил здешнюю красную рыбу, ласково называет ее "рыбкой".
- А зато здесь колорадских жуков нет, не долетают, - парирует Настя.
Островная картошка не болеет от их вредных укусов…
В их семье растут двое детей: шестилетняя Василиса и трехгодовалый Санек.
Отпуска супруги традиционно проводят в Беларуси, один раз в два года всем жителям Итурупа отпускные билеты оплачивает государство.
- В Беларуси у нас вся родня живет. По поселку сто метров не пройдешь, чтобы родственника не встретить, - хохочет Настя.
У Володи кроме работы, которую он неизменно называет "любимой", есть одно увлечение - "железо". То есть занятия в спортзале.
Несколько лет назад, словно к его приезду, в Курильске построили современный культурно-спортивный центр с шикарным бассейном и по последнему поветрию оснастили тренажерным залом.
Два-три раза в неделю Владимир там проводит по паре часов с удовольствием и пользой.
- Володь, скажи честно, а ты не чувствуешь, что ты здесь живешь за границей?! - допытываюсь я.
- Нет! Что вы?! Здесь такие же люди, как и на родине. Все так же, кроме климата, - говорит белорус Шамехин.
Помолчав, добавляет: "Единственное, чего по-настоящему не хватает, - это быстрого интернета".
Кстати, оптиковолокно по дну Охотского моря уже дотянули с материка до Итурупа. Со следующего года видеосвязь с курильского Рейдово до белорусской Тереховки будет устойчивой и бесперебойной. Так что у этого рослого здоровяка и вовсе не останется причин чувствовать себя за границей. Ну разве что картошка!
Остров Итуруп - самый большой на Курильском архипелаге. В 2018 году на острове проживало более 6000 человек. Название Итуруп восходит с языка айнов - народа-аборигена, который жил когда-то здесь. В переводе - "медуза".
Его длина 200 километров, а ширина от 7 до 27 километров. На острове насчитывается двадцать вулканов, из которых девять действующие. На Итурупе один из самых высоких в России водопадов с былинным названием Илья Муромец.
Административно этот остров называется Курильским городским округом, все границы которого проходят по акватории Охотского моря и Тихого океана.
От острова Сахалин до Итурупа час лета или четырнадцать часов плавания на теплоходе.
На Итурупе обитает самое большое количество медведей в Сахалинской области. Местные называют мишек "вегетарианцами", объясняя их мирный нрав обилием рыбы и кедрового стланика, маслянистыми шишками которого любят лакомиться косолапые.