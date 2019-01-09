Белорус Володя Шамехин дает свет, тепло и жизнь курильскому острову Итуруп

Родная благодатная белорусская земля или край живописных сопок и вулканов? Почти европейская цивилизация или далекий остров, где пока еще не очень хороший интернет, но вполне современная транспортная доступность. В конце концов - традиционная картошечка по-белорусски или изумительные дальневосточные морские деликатесы? Одним приходится делать между этими территориями непростой выбор, а другие без оглядки мчат навстречу судьбе и ни о чем не жалеют…

Свадьбу молодые сыграли в Беларуси, а затем, не задумываясь, полетели к далекому острову Итуруп. Здесь и остались... Фото: Сергей Красноухов

Туда, куда не долетают чайки

"Во всем виноват мой тесть Анатолий Иванович, который не вовремя двадцать семь лет назад заболел ангиной", - улыбаясь, говорит Володя, показывая на сидевшего за столом родственника.

Толика Сюмака призвали с Гомельщины на курильский остров Итуруп в 1990 году - охранять государственную границу Советского Союза.

- Тогда сюда даже не все чайки долетали, - шутит Анатолий Иванович.

Как-то бравого пограничника свалила коварная ангина, парень попал на лечение в островную больницу, там и увидел свою будущую жену. Она тоже пришла к врачу пожаловаться на боль в горле.

- Я ее как увидел, сразу обомлел, сказал хлопцам, которые пришли меня проведать, что эта дивчина будет моя, - улыбается в усы отставной пограничник.

Через месяц они уже играли свадьбу, а еще через девять на свет появилась Настя.

У Насти в детстве было два берега, к которым ее постоянно тянуло. Один - это побережье Охотского моря, в нескольких сотнях метров от которого стояли их дом и школа. Второй - это поселок Тереховка, что в Добрушском районе Гомельщины. Там, у бабушки с дедушкой, она и проводила все летние каникулы.

Остров сделал все, чтобы молодая семья осталась здесь жить. Настя работает фельд- шером, Володя - машинистом на островной электростанции. Именно ему доверяют обеспечивать Итуруп электроэнергией

- Ой, Беларусь - это вкусно! - восклицает Настя.

И приводит пример: картошка, приготовленная дедом, нарезанная по-мужицки крупными ломтями, запеченная до нежнейшей золотистой корочки. Признается, что все чипсы мира - ничто по сравнению с той бульбой.

- Дед картошку в русской печке готовил, а я любила спать на ней, тепло и очень комфортно там было.

После окончания школы Настя поступила учиться в Новозыбковский медколледж на Брянщине.

- Три часа на автобусе - и я у бабы с дедом! Все выходные у них проводила, - говорит она.

Встретила свою судьбу на соседней улице… Володя жил с родителями в нескольких десятках метров от дома ее деда и бабушки.

Спортивный, с фигурой атлета и какой-то особой надежностью во взгляде, он ей понравился с первого знакомства.

Владимир уточняет, что первым положил глаз на белозубую девчонку, которая приезжала в их поселок с неведомого острова.

Свадьбу они сыграли в январе 2013 года в Беларуси, дождались, когда Настя закончит колледж, и, не задумываясь, полетели самолетом к далекому острову.

Итуруп встретил привычным туманом, криками чаек и пронизывающими солеными ветрами.

- Я трудно привыкал к этому острову, - честно замечает Володя.

Для двадцатитрехлетнего парня слишком много сошлось в одно время.

Рождение семьи и дочери Василисы, переезд на другой край света.

- Год жил как не у себя дома, - басит Владимир Шамехин.

А остров сделал все, чтобы молодая семья осталась здесь жить. Настя сейчас работает фельдшером в амбулатории родного Рейдово, Володя - машинистом на островной электростанции. Именно ему доверяют в долгие смены обеспечивать Итуруп электроэнергией.

Семье выделили просторную двухкомнатную квартиру.

Медведи под окнами

На провокационный вопрос гражданину Беларуси "а не думаете ли вернуться в родную Гомельщину?" Володя отвечает твердо:

- Пока таких мыслей в голове нет.

Показывает мне видео с телефона, на котором медведица с двумя медвежатами лихо косолапят мимо окон их квартиры:

- Для нас это не редкость, медведей здесь много, и они мирные. Я послал это видео родным и друзьям в Беларусь, они мне поверить не могли. Думали, что фейк!

Он замечает, что за годы островной жизни почти перестал есть картошку.

- Она здесь другая, - дипломатично говорит белорус. Полюбил здешнюю красную рыбу, ласково называет ее "рыбкой".

- А зато здесь колорадских жуков нет, не долетают, - парирует Настя.

Конечно, на Итурупе не вырастает такой вкусный картофель, как в Беларуси. Зато полно морских деликатесов! Фото: Сергей Куксин

Островная картошка не болеет от их вредных укусов…

В их семье растут двое детей: шестилетняя Василиса и трехгодовалый Санек.

Отпуска супруги традиционно проводят в Беларуси, один раз в два года всем жителям Итурупа отпускные билеты оплачивает государство.

- В Беларуси у нас вся родня живет. По поселку сто метров не пройдешь, чтобы родственника не встретить, - хохочет Настя.

У Володи кроме работы, которую он неизменно называет "любимой", есть одно увлечение - "железо". То есть занятия в спортзале.

Несколько лет назад, словно к его приезду, в Курильске построили современный культурно-спортивный центр с шикарным бассейном и по последнему поветрию оснастили тренажерным залом.

Два-три раза в неделю Владимир там проводит по паре часов с удовольствием и пользой.

- Володь, скажи честно, а ты не чувствуешь, что ты здесь живешь за границей?! - допытываюсь я.

- Нет! Что вы?! Здесь такие же люди, как и на родине. Все так же, кроме климата, - говорит белорус Шамехин.

Помолчав, добавляет: "Единственное, чего по-настоящему не хватает, - это быстрого интернета".

Кстати, оптиковолокно по дну Охотского моря уже дотянули с материка до Итурупа. Со следующего года видеосвязь с курильского Рейдово до белорусской Тереховки будет устойчивой и бесперебойной. Так что у этого рослого здоровяка и вовсе не останется причин чувствовать себя за границей. Ну разве что картошка!

Из досье "СОЮЗа"

Остров Итуруп - самый большой на Курильском архипелаге. В 2018 году на острове проживало более 6000 человек. Название Итуруп восходит с языка айнов - народа-аборигена, который жил когда-то здесь. В переводе - "медуза".

Его длина 200 километров, а ширина от 7 до 27 километров. На острове насчитывается двадцать вулканов, из которых девять действующие. На Итурупе один из самых высоких в России водопадов с былинным названием Илья Муромец.

Административно этот остров называется Курильским городским округом, все границы которого проходят по акватории Охотского моря и Тихого океана.

От острова Сахалин до Итурупа час лета или четырнадцать часов плавания на теплоходе.

На Итурупе обитает самое большое количество медведей в Сахалинской области. Местные называют мишек "вегетарианцами", объясняя их мирный нрав обилием рыбы и кедрового стланика, маслянистыми шишками которого любят лакомиться косолапые.