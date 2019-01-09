Похитители потребовали у миллионера выкуп за жену в криптовалюте

В Норвегии неизвестные похитили супругу инвестора Тома Хагена и потребовали выкуп в размере 9 миллионов евро. Преступление было свершено еще в конце октября прошлого года. Все это время правоохранители проводили расследование и раскрыли информацию только сейчас.

68-летняя женщина пропала из дома в коммуне Лёренскуг. С самого начала рассматривалась версия похищения. Преступники, по словам властей, требуют выкуп в криптовалюте.

Правоохранители установили краткосрочный контакт с похитителями. Злоумышленники угрожали расправой над женщиной. Делу присвоен высший приоритет. К работе, в частности, подключены Европол, Интерпол и эксперты по криптовалюте.