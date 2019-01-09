Новости

Вступили в силу новые тарифы ОСАГО 10:12
В Подмосковье мужчина убил полицейского из-за ревности 10:07
В Волгоградской области на пожаре погибли пенсионер и девочка 10:00
Сергей Собянин: Больше всего запомнился первый гол в первом матче ЧМ 09:52
На Камчатке катавшийся с горки мальчик попал под колеса автобуса 09:43
Какие улицы Москвы благоустроят в 2019 году 09:37
Севастополь и Ялта возглавили рейтинг популярности у туристов 09:32
В Роструде рассказали о следующих длинных выходных 09:30
РФ предостерегла США от военного сценария в Венесуэле 09:27
Полиция начала расследование инцидента с дроном в аэропорту Хитроу 09:23
В Москве появятся новые "выделенки" 09:15
На Чукотке объявили штормовое предупреждение из-за метели 09:12
Видео: Джереми Кларксон устроил "деревенское ралли" 09:10
В Париже закроется ресторан для нудистов 09:02
Из-за аварии без отопления остались более 400 зданий Челябинска 09:00
Раскольнику Филарету дали звание Героя Украины 08:46
Южнокорейские подростки избили двоих россиян 08:45
Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП 08:38
В Подмосковье убит полицейский 08:29
Россияне обучат информационной безопасности жителей ОАЭ 08:18
Студентка из Бурятии замерзла насмерть 08:15
В Забайкалье два человека погибли в ДТП 07:55
Персонал десяти консульств в Мельбурне эвакуировали из-за пакетов 07:50
Два очка Кучерова помогли "Тампе" победить "Коламбус" 07:30
В Кузбассе при пожаре погибла семья из шести человек 07:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
09.01.2019 09:23
Рубрика: В мире

Полиция начала расследование инцидента с дроном в аэропорту Хитроу

Текст: Екатерина Забродина

Глава Лондонской полиции Стюарт Канди подтвердил, что Скотланд-Ярд со всей серьезностью отнесся к инциденту с предположительным появлением беспилотника на территории лондонского международного аэропорта Хитроу и начал уголовное расследование совместно со Службой воздушного контроля. Для работы на месте были мобилизованы и военные, а все вылеты накануне - приостановлены. Об этом пишет The Telegraph.

В Великобритании построят рекордно быстрый электрический самолет

Впрочем, администрация Хитроу не стала конкретизировать, какие рейсы были отложены именно из-за тревожного сигнала. По свидетельствам очевидцев, среди пассажиров возникла паника, ведь о сбое в расписании, вызванном неизвестным объектом в районе взлетно-посадочного поля, они узнавали из Интернета, но не от сотрудников терминала.

Издание отмечает, что аналогичное сообщение о дроне неделю назад парализовало работу аэропорта Гэтвик. Между тем в минобороны королевства признали, что по просьбе коллег из Скотланд-Ярда направили в Хитроу специальное оборудование, которое позволит исследовать местность. Более подробной информации о методах оперативников не сообщается - разве что власти утверждают, что "извлекли уроки из ЧП в Гэтвике".

В мире Европа Великобритания
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РФ предостерегла США от военного сценария в Венесуэле
Три десятка танков Т-34 из Лаоса доставили во Владивосток
В сенате США заблокировали новые санкции против России
Раскольнику Филарету дали звание Героя Украины
В обращении к нации Трамп заявил о кризисе на границе с Мексикой