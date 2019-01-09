Полиция начала расследование инцидента с дроном в аэропорту Хитроу

Глава Лондонской полиции Стюарт Канди подтвердил, что Скотланд-Ярд со всей серьезностью отнесся к инциденту с предположительным появлением беспилотника на территории лондонского международного аэропорта Хитроу и начал уголовное расследование совместно со Службой воздушного контроля. Для работы на месте были мобилизованы и военные, а все вылеты накануне - приостановлены. Об этом пишет The Telegraph.

Впрочем, администрация Хитроу не стала конкретизировать, какие рейсы были отложены именно из-за тревожного сигнала. По свидетельствам очевидцев, среди пассажиров возникла паника, ведь о сбое в расписании, вызванном неизвестным объектом в районе взлетно-посадочного поля, они узнавали из Интернета, но не от сотрудников терминала.

Издание отмечает, что аналогичное сообщение о дроне неделю назад парализовало работу аэропорта Гэтвик. Между тем в минобороны королевства признали, что по просьбе коллег из Скотланд-Ярда направили в Хитроу специальное оборудование, которое позволит исследовать местность. Более подробной информации о методах оперативников не сообщается - разве что власти утверждают, что "извлекли уроки из ЧП в Гэтвике".