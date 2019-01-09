Положено ли работающим пенсионерам брать два дня на диспансеризацию

Уважаемая редакция, здравствуйте. Узнала, что с нынешнего года предпенсионеры получили право на два свободных от работы дня для прохождения диспансеризации. Я уже на пенсии, но продолжаю работать. Смогу ли я взять эти два дня для посещения поликлиники? С уважением, Р. Башилова, Москва.

На этот вопрос по просьбе "РГ" ответили специалисты Министерства труда и соцзащиты России.

Да, на работающих пенсионеров новая норма также распространяется. Речь идет о двух днях, которые работодатель предоставляет таким работникам ежегодно для прохождения диспансеризации, причем с сохранением среднего заработка. Эти дни предоставляются по письменному заявлению работника по согласованию с работодателям. Предоставление подтверждающих документов из медучреждения Трудовым кодексом не предусматривается.

Фрагмент Статьи 185.1. Трудового кодекса: "Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка".