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09.01.2019 19:50
Рубрика: В мире

Звезда для Филарета

Раскольник Филарет наконец получил приличествующую награду
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск №7760 (2)
Президент Украины Петр Порошенко в минувший вторник своим указом присвоил звание местного героя "почетному патриарху" и родоначальнику раскола в украинском православии Филарету, или в миру - Михаилу Денисенко.
Украинский старец, напяливший патриарший куколь, может показаться кем-то вроде Деда Мороза. Фото: AP Украинский старец, напяливший патриарший куколь, может показаться кем-то вроде Деда Мороза. Фото: AP
Украинский старец, напяливший патриарший куколь, может показаться кем-то вроде Деда Мороза. Фото: AP

На Украине этот жест был воспринят исключительно как моральная компенсация 89-летнему аферисту за то, что он после тягостных торгов со своим ровесником и подельником - стамбульским патриархом Варфоломеем - все-таки отказался от притязаний на высший пост в новоявленной "единой поместной святой православной автокефальной украинской церкви". Полное наименование которой, а вместе с ним и приемлемая украинским и русским ухом аббревиатура окончательно не определены - то ли ПЦУ, то ли СЦУ. "РГ" решила напомнить, кем нужно быть, чтобы получить от Порошенко высокое звание Героя Украины.

Фото: REUTERS
Новой "украинской" церкви пока не существует даже на бумаге

"Еще не придумано той меры, которой можно измерить вклад патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь. Он был, есть и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Вот почему принял решение присвоить ему звание Герой Украины", - написал Петр Порошенко по этому поводу в своем Facebook. И действительно, сложно здесь не согласиться с Порошенко и недооценить масштаб личности Михаила Денисенко в контексте новейшей истории Украины, а с другой стороны - не отметить естественную, по украинским меркам, банальность "геройской" карьеры, клонящейся вместе с получением высокого звания к закату. На примере Филарета становится понятно, что изменник, доносчик, многодетный "монах", стяжатель и, возможно, даже убийца - это единственный и обязательный список "добродетелей", которые требуются для получения высшей награды государства Украина и почетного первосвященства.

За масштабным конфликтом в мировом православии, который грозит затянуться на десятилетия, личность его первого и главного инициатора - Филарета - до сих пор остается в информационной тени. Благообразный седобородый старец с суровым взором, напяливший на себя патриарший куколь, представляется сторонним наблюдателям кем-то вроде Деда Мороза - героем положительным, с добрым словом в устах и подарками в мешке. Однако при всех внешних аналогиях Михаил Денисенко на самом деле - олицетворение всех грехов и преступлений, на которых зиждется нынешняя Украина и равно созданная его стараниями церковь с двумя равно неблагозвучными названиями.

Савченко оценила ситуацию с православной церковью на Украине

Нужно знать, что Филарет не возник из какого-то мифического "катакомбного" духовенства, не побирался по вокзалам и не скрывался от репрессивной машины. Напротив, он осознанно - очевидно за материальными благами - пришел в шельмуемую сегодня на Украине каноническую православную церковь. Сделал в ней карьеру, обзавелся, будучи монахом, семьей и имуществом и на смене эпох едва не возглавил Русскую православную церковь. Общеизвестна и его встреча с тогдашним главой Верховного Совета СССР Анатолием Лукьяновым, на которой Денисенко лоббировал себя в качестве патриарха. "Михаил Антонович, теперь мы вам не можем помочь. Как решит собор, так и будет", - якобы ответил ему Лукьянов.

И только после того как Поместный собор 1990 года, наслышанный о прегрешениях Денисенко, отверг его как соискателя поста Патриарха Московского и всея Руси, он вдруг ощутил себя "истинным украинцем", хоть и родился на Донбассе. Благо к тому времени у него нашелся единомышленник - член Политбюро ЦК КПСС Леонид Кравчук, вскоре ставший первым президентом независимой Украины. Они почти одновременно поменяли строгий костюм на "вышиванку" и каноническое православие на его националистическую, хуторскую пародию, которую Филарет создал почти "на коленке".

Михаил Денисенко на самом деле - олицетворение всех грехов и преступлений, на которых зиждется нынешняя Украина

К тому моменту о Филарете было известно почти все, и эти неприглядные даже сегодня подробности сообщала "перестроечная" пресса. В агентуре КГБ он значился как "товарищ Антонов" - и факт сотрудничества со спецслужбой, в иных европейских странах сегодня грозящий статусом изгоя и тюремным заключением, Денисенко подтвердил буквально на днях в интервью украинским СМИ. Известно и о том, как, будучи ректором Киевской, а потом и Московской семинарий, он "сдавал" неудобных ему студентов и преподавателей. О том, что давший клятву безбрачия Филарет фактически женат, имеет троих детей, а его гражданская жена фактически управляет Киевской и Галицкой митрополией - также писала пресса, и в частности журнал "Огонек".

Убийство в биографии Филарета также имеет место. Ударившись в 1990 году в раскол и порвавши связи с православием, он присоединился к так называемому "киевскому патриархату" - не им созданному и в котором до смерти первого его "предстоятеля" - Владимира (Романюка) - был вторым лицом. Летом 1995 года еще не старый человек Романюк внезапно скончался - в публичном месте, в мирской одежде, в ожидании двух дам. Версия о преднамеренном отравлении до сих пор бытует в украинских радикально националистических кругах. Единственным, кто выиграл от его смерти, оказался Филарет, возглавивший, наконец, некую "церковь". Однако об этой истории в сегодняшней Украине не принято вспоминать, и запрет строг. Иное дело сотрудничество Филарета с КГБ, на которое уже не обращают внимания в стране, старательно избавляющейся от "советского прошлого". В конце концов, кто из нынешних украинских "воров и кровопийц" не был членом КПСС? Вот и Петр Порошенко, напомним, стоял у истоков Партии регионов.

В мире экс-СССР Украина Вопрос автокефалии на Украине
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