Посол Иванцов награжден орденом Республики Сербской

Посол Российской Федерации в Боснии и Герцеговине Петр Анатольевич Иванцов был сегодня награжден Орденом флага Республики Сербской (РС) с золотым венцом.

Торжественное мероприятие было приурочено ко Дню РС - 9 января, а вручение награды состоялось в Баня-Луке и осуществлялось президентом РС Желькой Цвиянович.

Российский дипломат удостоен награды "за деятельность и особые заслуги в области международного сотрудничества и укрепления мира, личные результаты и достижения, а также вклад в развитие всесторонних отношений между Российской Федерацией и Республикой Сербской".

Орден флага Республики Сербской учрежден в 1993 году Народной Скупщиной (парламентом сербского энтитета) и является одной из высших наград РС.

Напомним, что Иванцов Петр Анатольевич с сентября 2014 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Боснии и Герцеговине. Образование высшее: в 1975 году окончил МГИМО МИД СССР. Владеет испанским и английским языками. На дипломатической службе с 1975 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД и за рубежом. В 1998-1999 гг. - заместитель директора Первого департамента стран СНГ МИД России. С 2009-2014 гг. - заместитель директора Четвертого Европейского департамента МИД России.