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09.01.2019 15:07
Рубрика: Власть

Пушков прогнозирует рост давления США на ФРГ из-за "Северного потока-2"

Текст: Галина Мисливская

Давление Вашингтона на Берлин в связи с проектом газопровода "Северный поток-2" будет усиливаться в ближайшие месяцы, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Не успел начаться год, как посол США в Берлине вновь потребовал от ФРГ изменить позицию по "Северному потоку-2". И пригрозил "возможными санкциями" в адрес немецких компаний, которые участвуют в проекте", - написал он в Twitter.

"Судя по всему, давление США на ФРГ будет нарастать и достигнет пика в феврале-марте", - полагает сенатор.

Еврокомиссар Эттингер заявил о невозможности остановить "Северный поток-2"

Ранее немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники сообщила, что США планируют новые санкции против ряда европейских компаний за участие в строительстве магистрали. Издание отмечает, что в Берлине "с большой обеспокоенностью" следят за тем, как США "не оставляют попыток остановить" строительство газопровода.

Главным критиком проекта является посол США в Берлине Ричард Греннелл, который в интервью Handelsblatt заявил, что компании-подрядчики "Северного потока-2" "всегда находятся в опасности, так как санкции вполне возможны". Дипломат считает, что фирмы "сами выйдут из проекта".

Власть Работа власти Внешняя политика Газопровод "Северный поток-2"
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