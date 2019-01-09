Путин и Меркель обсудили договоренности по ситуации в Сирии

Лидеры России и Германии снова провели телефонный разговор.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Владимир Путин и Ангела Меркель продолжили обмен мнениями по ситуации в Сирии, включая вопросы формирования Конституционного комитета на основе договоренностей, достигнутых в ходе четырехстороннего (Россия, Турция, Германия, Франция) саммита в Стамбуле.

"Выражено стремление наращивать усилия по содействию политическому процессу в плотной координации с ООН в целях долгосрочного урегулирования сирийского кризиса", - отметили в Кремле.

Предыдущий телефонный разговор лидеров двух стран состоялся перед Новым годом. Путин и Меркель обсудили сирийский конфликт с акцентом на реализацию решений стамбульского саммита, а также планы США вывести войска из Сирии.