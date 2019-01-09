Путин и Сергеев обсудят ситуацию в РАН

Сегодня президент РФ Владимир Путин встретится с главой Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент новый трудовой год встречает в Москве", - рассказал Песков, напомнив, что поздно ночью Владимир Путин вернулся из Калининграда.

"Сегодня у него внутренние совещания, рабочие встречи", - перечислил представитель Кремля.

Одна из таких встреч - с Сергеевым. "Сегодня президент обсудит, как живет Российская академия наук", - пояснил Песков.

Глава государства придает приоритетное значение вопросам развития науки, научного сообщества, и эти встречи носят традиционно регулярный характер, заключил пресс-секретарь президента.