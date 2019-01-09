Путин призвал к равноправному сотрудничеству в области науки

Сотрудничать нужно со всеми, кто хочет, но на равноправной основе - чтобы ничего не проигрывать, а только выигрывать, заявил президент на встрече с главой Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым.

"Мы сейчас начали организовывать представительства Российской академии наук за рубежом", - сообщил Сергеев. "У нас сейчас есть серьезные планы создания центров межакадемического научного обмена", - уточнил он, рассказав, что академический обмен с 2013 года приостановлен, и важные программы заморожены.

"Мы обратились в свете нашего полномочия за финансированием", - заметил глава РАН. "В рамках этих обменов мы хотим в стране завести несколько центров, которые будут принимать рабочие группы, работающие по принципу мозговых штурмов. Есть сейчас такая достаточно новая форма в науке, когда собираются на неделю, на две недели самые сильные люди из всех стран, - продолжил он. - Это не конгрессы, это рабочие группы из, действительно, 20-30 человек самых высоких профессионалов. Они анализируют тренды, анализируют результат и намечают пути". "Те страны, которые очень активно участвуют в организации этой деятельности, привлечении на свои территории таких мозговых штурмов, автоматически оказываются в центре внимания науки в соответствующей области", - заключил докладчик.

"У нас здесь нет никаких ограничений, сотрудничать нужно со всеми, кто хочет с нами работать, - заметил президент. - Единственное, на что хотел бы обратить внимание: в результате работы, а она должна быть построена на равноправной основе, равноценном обмене, чтобы мы от этой работы ничего не проигрывали, а только выигрывали". "Нужно к этому стремиться, чтобы мы не были просто источником получения каких-то наших навыков, знаний. Если мы делимся чем-то с кем-то, то мы должны получать равноценную информацию с обратной стороны", - поставил задачу он.

"По меньшей мере равноценную, - сказал Сергеев. - Вообще хотелось бы, чтобы вектор интереса все-таки в нашу страну был направлен, а не из нашей…". "Полностью с вами согласен", - кивнул глава государства.