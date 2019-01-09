Сотрудничать нужно со всеми, кто хочет, но на равноправной основе - чтобы ничего не проигрывать, а только выигрывать, заявил президент на встрече с главой Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым.

В июне был принят закон, наделяющий РАН дополнительными полномочиями, и во время беседы Владимир Путин поинтересовался, как они реализуются. "Что сейчас наиболее важно и что уже работает?" - поинтересовался президент.

Сергеев, упомянув необходимость этих полномочий для Академии наук, для активной работы по реализации национальных проектов и укреплению своей роли в жизни общества, назвал четыре группы таких полномочий. "Первое - это то, что касается прогнозирования основных направлений научного, научно-технического и социально-экономического развития страны. Страна вошла в этап стабильного развития, стабильного роста в условиях, в общем-то, не очень больших ресурсов, - сказал он. - Это значит, что все нужно очень правильно и эффективно рассчитать, и это очень серьезная научная задача, над которой должны работать вместе ученые разных профессий". Он также отметил планы по созданию прямо внутри Российской академии наук такого центра научного обеспечения стратегического планирования и заявил о намерении просить поддержки президента.

Второй вопрос связан с полномочиями по научно-методическому руководству всеми научными учреждениями и организациями высшего образования, где ведут научные исследования. "Мы получили полномочия, как мы называем, "государево око" над всей наукой. Это очень важно сейчас, потому что средства, которые идут в научные исследования, тратятся не совсем эффективно, - считает Сергеев. - Мы становимся головной организацией, которая, действительно, будет определять и основные направления развития". На академическом собрании в апреле будет обсуждаться новая программа фундаментальных исследований на долгосрочный период, с 2021 по 2030 год, также сообщил он.

Еще одна важная задача - увеличение числа научных работников в стране. Прежде всего, молодежи. И чтобы справиться с поручением, нужно внимательно посмотреть, как на пути карьеры научного работника, начиная со школы, теряются сильные люди, "которые уходят в сторону", пояснил Сергеев. "Процент молодых исследователей все-таки у нас вырос", - прокомментировал Путин. Однако он недостаточен, посчитал собеседник. Потому что число исследователей в стране отстает от наукоориентированных стран, пояснил он. А в распределении исследователей по возрастам - "двугорбая картинка". Есть максимум 30-40 лет, потом провал, 40-50-летний, "просто яма", а затем еще один "горб" в районе 60-летних, рассказал глава РАН.

Третье полномочие - просветительская работа. "Здесь Академия наук существенно начинает вкладываться в вопросы, связанные и со школьным образованием, и больше обращать внимание на подготовку таких мотивированных молодых людей в университетах", - сообщил докладчик. Серьезная проблема, по его словам, - аспирантура, очень мало выпускников. "Аспирантура не должна быть просто продолжением высшего образования. Это не еще одна ступень высшего образования, а это подготовка молодого ученого", - заметил на это Путин.

И четвертое полномочие - по научной дипломатии. "Мы очень активно стали работать в этом направлении. Мы сейчас начали организовывать представительства Российской академии наук за рубежом, - сообщил глава РАН. - У нас сейчас есть серьезные планы создания центров межакадемического научного обмена". Он добавил, что академический обмен с 2013 года приостановлен, и важные программы заморожены. "Мы обратились в свете нашего полномочия за финансированием, - заметил Сергеев. - В рамках этих обменов мы хотим в стране завести несколько центров, которые будут принимать рабочие группы, работающие по принципу мозговых штурмов. Есть сейчас такая достаточно новая форма в науке, когда собираются на неделю, на две недели самые сильные люди из всех стран. Это не конгрессы, это рабочие группы из, действительно, 20-30 человек самых высоких профессионалов. Они анализируют тренды, анализируют результат и намечают пути. Те страны, которые очень активно участвуют в организации этой деятельности, привлечении на свои территории таких мозговых штурмов, автоматически оказываются в центре внимания науки в соответствующей области".

"У нас здесь нет никаких ограничений, сотрудничать нужно со всеми, кто хочет с нами работать, - заметил президент. - Единственное, на что хотел бы обратить внимание: она должна быть построена на равноправной основе, равноценном обмене, чтобы мы от этой работы ничего не проигрывали, а только выигрывали. Нужно к этому стремиться, чтобы мы не были просто источником получения каких-то наших навыков, знаний. Если мы делимся чем-то с кем-то, то мы должны получать равноценную информацию с обратной стороны".

"По меньшей мере равноценную, - сказал Сергеев. - Вообще хотелось бы, чтобы вектор интереса вс-таки в нашу страну был направлен, а не из нашей". "Полностью с вами согласен", - подытожил глава государства.