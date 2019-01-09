Московский "Спартак" пополнил состав воспитанником клуба Аязом Гулиевым, выступавшим с начала сезона за "Ростов". О деталях сделки и сроке заключения контракта не сообщается. Футболист уже присоединился к новой команде на первом зимнем сборе в ОАЭ.

Аяз играл за дубль "красно-белых" и "Спартак-2", в составе которого он стал победителем ПФЛ (третий по рангу дивизион в России - Прим. "РГ"). В начале 2017 года он перешел на правах аренды в махачкалинский "Анжи". А в "Ростове" Гулиев оказался летом прошлого года. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей за "желто-синих", забил один мяч и отметился двумя результативными передачами.

Чуть ранее "Спартак" расстался с четырьмя игроками: Романом Еременко, Марко Петковичем, Ивелином Поповым и Александром Самедовым. Близки к уходу и Джано Ананидзе с Артемом Тимофеевым. Но они уйдут из стана "красно-белых" в аренду. Вероятно, в самарские "Крылья Советов", куда сватают и Самедова.