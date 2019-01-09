Из Москвы вернулись белорусские школьники, посетившие Кремлевскую елку в рамках проекта "Новогоднее чудо без границ"

Необычный поезд прибыл на железнодорожный вокзал Минска из Москвы: проводниками в нем были Дед Мороз и Снегурочки, а пассажирами - почти 220 ребятишек из всех регионов Беларуси. Юные белорусы впервые были приглашены в российскую столицу на Кремлевскую елку. Праздничное путешествие стало возможно благодаря проекту "Минск-Москва: новогоднее чудо без границ", организованному при поддержке Посольства России в Беларуси.

Представление произвело на ребят сильное впечатление. По вкусу пришлись и новогодние подарки от московского Деда Мороза. Белорусские мальчишки и девчонки встретились с российскими сверстниками, в ходе экскурсий ознакомились с достопримечательностями древней Москвы. Участниками новогоднего тура в Кремль стали победители республиканских олимпиад, творческих конкурсов, ребята из многодетных семей.

- Мне все очень понравилось! - не скрывает эмоций ученица минской школы № 9 Ульяна Медведик. - Я старательно занимаюсь танцами, выступаю в ансамбле "Радуга". Это требует больших усилий. Так что такое приглашение стало отличным стимулом, настоящим чудом! Тем более что в Москву на встречу Нового года пригласили и мою сестру Ксению - она способная виолончелистка, участница музыкальных конкурсов.

Сбылась и мечта ученика средней школы № 10 Минска Кирилла Юнгина - посмотреть Кремль, найти в Москве новых друзей. Братские отношения с Россией у него, можно сказать, на генетическом уровне. Прабабушка в годы Великой Отечественной войны пережила все тяжести блокады Ленинграда, ее воспоминания и рассказы о России и россиянах стали своего рода семейными легендами. Но в Москве Кирилл, как и его брат Иван, прежде не бывал. Можно представить их радость, когда мечта осуществилась словно по мановению волшебного посоха Деда Мороза! Мальчишки увлеченно занимаются музыкой, рисованием, спортом, и новые впечатления, безусловно, положительно отразятся на их результатах.

Праздничное путешествие стало возможно благодаря проекту "Минск-Москва: новогоднее чудо без границ", организованному при поддержке Посольства России в Беларуси

Побывали на новогодней елке в Кремле и шестеро воспитанников социально-педагогического центра Московского района Минска. В этом им помогли шефы с телеканала ОНТ. А Посольство Беларуси в России окружило ребят заботой: разместило в своей гостинице, обеспечило транспортом, организовало ознакомительные экскурсии по столице, в Третьяковскую галерею.

Четвероклассница Маша Бокан помимо учебы занимается хореографией и аэробикой. Поэтому, рассказала она корреспонденту "СОЮЗа", ей особенно понравилось танцевальное представление с участием ростовых фигур - крота, ящерицы и других зверей. А семиклассника Сергея Заголько впечатлило новогоднее убранство Москвы:

- Ночью вся Москва в ярких огнях! А еще много празднично украшенных елей на площадях. Очень красиво!

Новогоднее путешествие в Москву стало завершающим этапом масштабного проекта, посвященного белорусским детям. В Орше и Гродно, Пинске и Могилеве, Мозыре и Витебске, других городах при активном участии организаций российских соотечественников для них состоялись яркие новогодние представления. Праздничные впечатления и вкусные подарки подняли настроение трем тысячам мальчишек и девчонок. Добрые слова со сцены Большого театра оперы и балета в Минске адресовал детям и Посол России в Беларуси Михаил Бабич:

- Прежде всего хочу вам пожелать, чтобы самые смелые ожидания, амбициозные планы и заветные мечтания в 2019 году обязательно исполнились. Российская Федерация - это братская страна для вас. Мы строим вместе Союзное государство, и все возможности - и в Беларуси, и в России - вам открыты.

К слову, на будущие новогодние торжества планируется пригласить в Минск на главную елку страны - Президентскую - теперь уже российских школьников.

Ребята не скрывали: новогоднее путешествие в Москву стало для них настоящим чудом. Фото: Пресс-служба Посольства РФ в Республике Беларусь

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Первая новогодняя елка зажглась в Кремлевском дворце в 1954 году. До этого Кремль был закрыт для массового посещения. Известно, что первые десять лет кремлевская новогодняя елка зажигалась под игрушечный залп крейсера "Аврора". Праздничные мероприятия проводились в Большом зале Дворца, а зеленую красавицу устанавливали в Георгиевском зале. Позже, когда построили Дворец Съездов, новогоднее празднество стали проводить там.

Сегодня мероприятие традиционно проводится одновременно в трех залах Кремлевского дворца Съездов: театральная постановка проходит в Зрительном зале дворца, елка, вокруг которой дети водят хороводы, стоит в Гербовом зале, а в Паркетном зале гостей ожидает множество игровых аттракционов и веселых конкурсов.