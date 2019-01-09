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09.01.2019 13:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Четыре станции метро построят в Новой Москве в 2019 году

Масштабные планы по развитию территории Новой Москвы на ближайшие годы озвучил руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. В интервью "Вечерней Москве" он рассказал, что Троицкий и Новомосковский округа получат новые парки, станции метро и дороги.

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В ближайшие три года территория Троицкого и Новомосковского округов пополнится 93 социальными объектами. Это и школы, и детские сады, и медучреждения. Они будут возведены как за счет средств городской казны, так и за счет внебюджетных источников. А к 2020 году будут готовы первые очереди парков "Глория парк" и "Парк героев". Первый порадует посетителей детскими аттракционами, теннисным и конным клубами, тренажерными площадками. А второй рассчитан на любителей исторических реконструкций. Их вниманию будут представлены две тематические зоны: "Парк Рюриковичей" и "Парк Романовых". 

Немаловажный пункт - строительство метро. В 2019 году будут введены четыре новые станции: "Филатов круг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово". В планах - продление Калининско-Солнцевской линии до аэропорта Внуково. К 2025 году жители Новой Москвы получат 18 станций метро.

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Большое внимание также будет уделено строительству дорог. К 2023 году в ТиНАО построят более 468,5 километра трасс. Большинство из них будут магистральными и свяжут населенные пункты в пределах Новой Москвы.

В качестве итогов работы 2018 года он назвал окончание реконструкции Калужского шоссе до бетонки, а также сдачу первой очереди дороги Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Всего за год построено около 70 магистралей, а также здание префектуры в Коммунарке. Немаловажное значение имеет и привлечение инвестиций, объем которых к концу 2018 года вырос до 900 миллиардов рублей. И это не предел. По прогнозам, к 2020 году эта цифра увеличится до 2,5, а к 2035 - до 7 трлн рублей. 

Власть Работа власти Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Реконструкция дорог в Москве Расширение московского метро
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