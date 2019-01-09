СКР завершил работу по резонансному уголовному делу бывшего вице-премьера правительства и министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. После того как дело утвердит Генеральная прокуратура, оно будет передано в суд.

У вернувшегося после экстрадиции из Франции на родину Алексея Кузнецова не осталось и тени прежнего лоска высокого чиновника, уверенного в своих силах и возможностях. Фото: vesti.ru

Как обрадовать Бастрыкина?

Все это стало возможным после того, как в самый разгар новогодних каникул, 3 января, Франция выдала России бывшего высокопоставленного чиновника. Событие оказалось настолько не рядовым, что сам руководитель следственного ведомства, в чьем производстве и находится уголовное дело Кузнецова, написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте":

"Уже не верилось, что Франция выдаст Кузнецова. Но всё же справедливость восторжествовала! Теперь будем разбираться по делу Кузнецова и его сообщников, как говорится, по полной программе".

Никогда еще Александр Бастрыкин подобным образом не реагировал на выдачу нашей стране коррупционера. И действительно, Россия впервые получила в наручниках одного из крупнейших махинаторов, выдачи которого добивалась больше пяти лет.

Отели на горнолыжном Куршевеле, квартиры в лучших городах Европы, яхта и десяток дорогущих автомашин, виллы на Лазурном берегу, редчайший антиквариат, картины - все это немыслимое богатство на сотни миллионов евро принадлежало семье подмосковного чиновника и его жены и родилось из простых платежек по ЖКХ. Когда украденные миллиарды рублей были вложены в будущую роскошную жизнь, а в воздухе Подмосковья для них "запахло жареным", чиновник и его жена успели сбежать.

Они наивно думали, что организованный вовремя побег решит проблему и похоронит дело.

По правилам правоохранительных органов расследование по серьезным беглецам никогда не останавливается, даже если проходят годы.

Поэтому всего одни сутки потребовались следователям Главного управления по расследованию особо важных дел СК России, чтобы предъявить обвинение не просто рядовому министру, а бывшему заместителю председателя правительства Московской области Алексею Кузнецову.

Ему подобрали несколько тяжких статей Уголовного кодекса - мошенничество, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления, растрата. Еще спустя сутки Следственный комитет объявил, что Алексей Кузнецов отказался признавать свою вину.

Путь в один конец

Сейчас обвиняемый и его защитники попросили следствие дать им время для ознакомления с делом. Что нового Кузнецов надеется там увидеть?

Министром финансов области он работал долго: с 2000-го по 2008 год. Одновременно с 2004-го по 2008 год был первым заместителем председателя правительства региона. В середине лета 2008 года вдруг неожиданно был освобожден от всех занимаемых должностей "по собственному желанию" и уехал из России.

По слухам, Кузнецов эмигрировал в США. Именно там у него находилась семья. И только спустя много месяцев выяснилось, что российский министр имел двойное гражданство - РФ и США. Это было запрещено законом о государственной службе. И Кузнецов про запрет прекрасно знал.

Пройдет еще два года - и летом 2010 года Главное следственное управление Следственного комитета РФ вынесет постановление о привлечении Алексея Кузнецова в качестве обвиняемого сразу по нескольким статьям УК.

Откуда деньги на красивую жизнь?

Как ни странно, миллиарды, украденные Кузнецовым и компанией, - это, грубо говоря, наши платежки по коммуналке с их внешне не страшными суммами, большими лишь для бедных пенсионеров. Схема аферы выглядела просто и гениально.

Потерпевшими по делу были признаны несколько предприятий жилищно-коммунального хозяйства и правительство Московской области.

По версии следствия, три года - с 2005-го по 2008 год - организованная команда чиновников и коммерсантов обманом приобрела у предприятий ЖКХ права требования задолженностей к муниципальным образованиям Подмосковья.

Эти права, как рассказали в СКР, "были легализованы путем продажи неназванному коммерческому банку, который обратился за выплатой долга к муниципальным главам региона. Те в свою очередь взяли кредиты и погасили их из бюджета области. Получив возможность распоряжаться деньгами, мошенники переводили их на счета подконтрольных им фирм".

В СК к этому добавили, что кузнецовская команда еще похитила имущество компании "Мособлтрастинвест", единственным акционером которой являлось правительство Московской области. Компания занималась инвестициями в социально значимые проекты региона, а ее деятельность контролировал министр финансов Алексей Кузнецов.

"Маленький Версаль" - так чета Кузнецовых называла свой "скромный домик" в Одинцовском районе Подмосковья. Фото: vesti.ru

Отели - в Куршевеле, виллы - на Лазурном берегу

В федеральный розыск Кузнецова объявили оперативно - спустя два месяца, как завели дело, а еще через месяц уже бывшего чиновника объявили в международный розыск. Летом следующего года Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра.

На тот момент следствие обвиняло его в совершении десяти мошенничеств, трех растрат и девяти эпизодов легализации имущества, "приобретенного в результате совершенных преступлений".

Кузнецов успел сбежать, а его подельникам повезло меньше. В конце 2013 года Генпрокуратура подписала обвинительное заключение по уголовному делу сообщников Кузнецова: заместителя министра финансов Московской области Владимира Носова, бывшего гендиректора "Мособлтрастинвеста" Владислава Телепнева и экономиста ООО "НЭС-Финанс" Елены Кузнецовой. Это сестра беглого министра. У всех них оказались те же уголовные статьи - мошенничество, легализация денежных средств и пособничество в растрате бюджетных денег.

Тогда впервые следствием была озвучена цифра ущерба от действий криминальной группы. Всего Алексей Кузнецов и его сообщники причинили ущерб правительству Московской области, предприятиям ЖКХ и компании "Мособлтрастинвест" на сумму свыше 14 миллиардов рублей.

Но Кузнецов, сбежавший сначала в Америку, успокоился и решил, что достать его не смогут. Поэтому он отправился на Лазурный берег. Видимо, присмотреть за купленной там недвижимостью. Но воздух свободы сыграл с ним злую шутку. Его задержала полиция Тулона летом 2013 года по запросу российской Генпрокуратуры на курорте Сен-Тропе на Лазурном берегу Франции. Местные СМИ тогда писали, что при себе у задержанного была пачка липовых паспортов.

Через три недели после задержания наша Генпрокуратура уже отправила в министерство юстиции Франции официальный запрос о выдаче Алексея Кузнецова.

На родине к тому моменту следствие смогло арестовать очень маленькую часть его имущества - восемь участков в Подмосковье, две квартиры в Москве, два автомобиля. Основные деньги были за границей. Наша прокуратура попросила арестовать в Куршевеле два отеля - "Кристалл" и "Пралонг" - примерной стоимостью 45 млн евро. В Швейцарии был наложен арест на недвижимое имущество и банковские счета экс-чиновника на общую сумму более 10 млн швейцарских франков. По некоторым данным, добра за границей у Кузнецова в нескольких странах арестовали на 130 миллионов евро.

И начались суды о выдаче. Понятно, что адвокаты у Кузнецова были серьезными и дорогими. Они утверждали, что дело Кузнецова - чистой воды политика, а не банальное воровство. Первым был суд города Экс-ан-Прованс, потом - Лиона.

Европейское правосудие работало не быстро. И в 2014 году апелляционный суд Экс-ан-Прованса рекомендовал выдать России Кузнецова, не увидев в его действиях политики. Но кассационный суд Франции направил постановление об экстрадиции экс-чиновника на пересмотр в суд Лиона.

Прокуратура попросила арестовать в Куршевеле отели ценой 45 млн евро. По некоторым данным, добра за границей у Кузнецова арестовали на 130 млн евро

Наступила осень 2014 года, и суд Лиона удовлетворил запрос нашей Генпрокуратуры. И уже в 2015 году кассационный суд Франции признал решение лионского апелляционного суда законным.

А буквально за три месяца до этого были арестованы отели в Куршевеле, "в целях их возможной конфискации в пользу России".

Но это была еще не победа. Весной 2017 года Алексей Кузнецов был освобожден из-под стражи апелляционным судом Лиона, который счел, что ожидание решения об экстрадиции в Россию превысило сроки, предусмотренные 5-й статьей Европейской конвенции по правам человека. Бывший министр жил под домашним арестом и круглосуточным наблюдением в Париже. Адвокаты писали жалобы про политические преследования.

И только осенью 2017 года премьер-министр Франции подписал декрет о выдаче Алексея Кузнецова. Кузнецов тут же обжаловал это решение. Рассмотрение жалобы заняло больше года, 28 декабря 2018 года ее отклонил Государственный совет Франции.

Ищите женщину

Супруга Кузнецова - гражданка США Жанна Булах, официально также объявлена в международный розыск. Ходят упорные слухи, что именно она стояла за спиной своего мужа и объясняла, что ему делать.

Но мы ее вряд ли получим, хотя по российским законам Булах - преступница, ее даже осудили на солидный срок. 23 января 2018 года Басманный суд Москвы заочно приговорил ее к 11 годам. Срок наказания начнет считаться с момента ее задержания. Но Штаты нам уже отказали в экстрадиции своей гражданки.

Супруга экс-министра Жанна Булах нашим судом признана виновной в хищении 11 млрд рублей из бюджета Московской области. Это через ее фирмы отмывались похищенные деньги. Поэтому решением столичного суда в доход государства ушла ее недвижимость и антиквариат. Недвижимость - это две квартиры в Швейцарии, квартира в Париже, вилла в Сен-Тропе, 10 автомобилей - "роллс-ройс", "бентли", "мерседес", - яхта. Список антиквариата - мебели, картин, предметов искусства занимает немало страниц мелким шрифтом.

Жену Кузнецова - Жанну Булах - наш суд заочно приговорил к 11 годам колонии, правда, США не собираются ее выдавать. Фото: vesti.ru

Досье "РГ"

Генпрокуратура просит выдачи

Экстрадиция Алексея Кузнецова может стать знаковым событием в деле выдачи беглых российских миллиардеров. Если с выдачей в Россию криминальных авторитетов, убийц и наркоторговцев вопросов практически не возникает, то вот бывшего чиновника уровня Кузнецова вернули впервые. Как правило, те, кто сбежал из России, прихватив с собой наворованные капиталы, вполне вольготно себя чувствовали в туманном Альбионе, на Лазурном Берегу или в швейцарских Альпах. Теперь, например, есть повод задуматься у того же бывшего сенатора и владельца Межпромбанка Сергея Пугачева. На родине его обвиняют в хищениях на сумму более чем в 90 млрд рублей. И если в начале своего бегства он скрывался в Лондоне, откуда выдачи до сих пор нет, то сейчас он обосновался во Франции и вполне может повторить судьбу Кузнецова. Впрочем, не факт, что и английские власти будут до бесконечности терпеть беглых "русских" банкиров, которые попросили политического убежища. Среди таких известных беглецов экс-президент "Банка Москвы" Андрей Бородин. Его обвиняют в организации масштабных хищений средств из "Банка Москвы" на общую сумму около 150 млрд рублей. Еще один беглый банкир, которого разыскивает российское правосудие, - экс-владелец Мастер-банка Борис Булочник. По данным следствия, ущерб от его противоправной деятельности оценивается более чем в 61 млрд рублей. Именно на эту сумму были выданы заведомо невозвратные кредиты, что в конечном итоге привело к банкротству банка. По некоторым данным, Булочник сначала скрывался в Израиле, а теперь находится на своей исторической родине - в Винницкой области Украины.

Подготовил Иван Егоров