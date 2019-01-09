Ивановский депутат попался на торговле благоустройством

Новости

В Беларусь на новогодние каникулы приехали почти 157 тысяч россиян 16:12
Hyundai представил монстрообразный шагающий автомобиль 16:07
Все члены синода Константинополя подписали томос об автокефалии ПЦУ 15:57
Сильные морозы в Центральной России и Поволжье сменятся снегопадами 15:56
Премьер Австралии попросил пресс-службу ретушировать его волосы 15:54
В Мексике освободили 16 политзаключенных 15:52
Шарапова выступит на турнире в Санкт-Петербурге 15:50
Названы самые популярные имена новорожденных в Минске 15:44
Житель Башкирии семь лет скрывал от детей, что их мать жива 15:43
На главу исполкома Чистополя завели дело о крупной взятке 15:40
Похитители потребовали у миллионера выкуп за жену в криптовалюте 15:38
В Чечне из-за аварии без света остались более 42 тысяч человек 15:31
Fitch может понизить рейтинг США из-за остановки работы правительства 15:29
"Полицейский с Рублевки" стал самой кассовой российской комедией 15:28
Умерла последняя гавайская улитка 15:21
Объявлены режиссер и актерский состав приквела "Игры престолов" 15:20
Туристы начали бронировать места в белорусских агроусадьбах на время Евроигр 15:19
Более 60 процентов испанцев живут с родителями до 30 лет 15:19
Под Ростовом появился новый пост на границе с Украиной 15:16
Рестайлинговая "семерка" BMW удивила брутальным "фасадом" 15:16
Журфак МГУ откроет двери для абитуриентов 15:14
В Новгородской области появился рельсовый автобус 15:13
ЦБ снизил курсы доллара и евро более чем на 2 рубля 15:10
Пушков прогнозирует рост давления США на ФРГ из-за "Северного потока-2" 15:07
Депутат предложил переносить новогодние выходные по собственному желанию 15:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
Что изменится в жизни россиян в первый месяц 2019 года
Что изменится в жизни россиян в первый месяц 2019 года
09.01.2019 16:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ивановский депутат попался на торговле благоустройством

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Ивановский депутат предстанет перед судом в Костромской области за покушение на мошенничество в крупном размере: народного избранника обвиняют в попытке незаконно разбогатеть на "торговле" муниципальным контрактом по благоустройству городского парка.

По версии следствия, 6 июня 2018 года депутат совета Приволжского городского поселения Ивановской области незаконно получил полмиллиона рублей.

На главу исполкома Чистополя завели дело о крупной взятке

Как пояснили в прокуратуре Костромской области, депутат работал директором МУП Приволжского муниципального района "Приволжское многоотраслевое производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства". В его ведении находилось излюбленное место отдыха горожан - приволжский парк "Текстильщик". Парк нуждался в благоустройстве, и власти города были готовы выделить бюджетные средства на восстановление объекта.

Депутат пообещал костромскому предпринимателю, что за вознаграждение может посодействовать в заключении контракта и помочь получить деньги за выполнение работ.

- Путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оказания содействия в заключении муниципального контракта, он приехал в город Волгореченск Костромской области, где получил от представителя предпринимателя 500 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре.

Однако воспользоваться полученными деньгами депутат не успел: сразу после получения крупной суммы его задержали сотрудники силовых структур.

Как уточнила представитель регионального СУ СК РФ Ольга Вакурова, во время следствия годичный служебный контракт депутата на директорском посту истек, и власти города его продлевать не стали.

После этого депутат перешел на работу в частную фирму.

Бывший подмосковный чиновник Алексей Кузнецов отказался признавать вину

Депутату предъявили обвинение по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 159 УК РФ "Покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере". А обманутого костромского предпринимателя по этому делу признали потерпевшим.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Если вину депутата докажут, ему грозит до шести лет заключения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область ЦФО Костромская область Борьба с коррупцией
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме и Совфеде оценили высказывание о Путине как "подарке" для НАТО
В Кремле рассказали о договоренностях с ВАДА
Бессмертный танк: Минобороны рассказало о планах на Т-34
Топилин рассказал о повышении зарплат россиян
Как будут рассчитывать стоимость полиса ОСАГО с января