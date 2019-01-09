Ивановский депутат попался на торговле благоустройством

Ивановский депутат предстанет перед судом в Костромской области за покушение на мошенничество в крупном размере: народного избранника обвиняют в попытке незаконно разбогатеть на "торговле" муниципальным контрактом по благоустройству городского парка.

По версии следствия, 6 июня 2018 года депутат совета Приволжского городского поселения Ивановской области незаконно получил полмиллиона рублей.

Как пояснили в прокуратуре Костромской области, депутат работал директором МУП Приволжского муниципального района "Приволжское многоотраслевое производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства". В его ведении находилось излюбленное место отдыха горожан - приволжский парк "Текстильщик". Парк нуждался в благоустройстве, и власти города были готовы выделить бюджетные средства на восстановление объекта.

Депутат пообещал костромскому предпринимателю, что за вознаграждение может посодействовать в заключении контракта и помочь получить деньги за выполнение работ.

- Путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оказания содействия в заключении муниципального контракта, он приехал в город Волгореченск Костромской области, где получил от представителя предпринимателя 500 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре.

Однако воспользоваться полученными деньгами депутат не успел: сразу после получения крупной суммы его задержали сотрудники силовых структур.

Как уточнила представитель регионального СУ СК РФ Ольга Вакурова, во время следствия годичный служебный контракт депутата на директорском посту истек, и власти города его продлевать не стали.

После этого депутат перешел на работу в частную фирму.

Депутату предъявили обвинение по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 159 УК РФ "Покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере". А обманутого костромского предпринимателя по этому делу признали потерпевшим.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Если вину депутата докажут, ему грозит до шести лет заключения.