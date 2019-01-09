Калужский полицейский получил срок за пытки электрошокером

В Калужской области вынесен приговор помощнику участкового за издевательства над мужчиной, приглашенным в отделение полиции для беседы. Бывший полицейский получил три года по статье "Превышение должностных полномочий" (часть 3 статьи 286 УК РФ), сообщила "РГ" старший помощник прокурора области Искрина Лепехина.

Дело экс-полицейского рассматривалось в Дзержинском районном суде.

Как установлено судом и следствием, 31-летний помощник участкового незаконно доставил в отделение полиции для беседы местного жителя. Как выяснилось, это никак не было связано со служебными делами: у мужчины был конфликт с женой полицейского, поскольку та, работая в салоне мобильной связи, продала неисправный телефон. Тем не менее, бывший полицейский избил обидчика жены в помещениии отделения полиции, а также пытал того с помощью электрошокера.

Уголовное дело рассматривалось Дзержинским межрайонным отделом СУ СК РФ по Калужской области.

В суде подсудимый полностью признал вину, извинился и возместил потерпевшему моральный вред. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел, что подсудимый воспитывает троих детей, а также наличие у него государственных и ведомственных наград, статуса ветерана боевых действий. Судья согласился с мннением гособвинителя о доказанности вины подсудимого и назначил ему наказание в виде трех лет колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил, уточнила Искрина Лепехина.