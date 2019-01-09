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События года
Рубрика: Экономика
Проект: События года 2018

09.01.2019 14:35
Текст: Сергей Жуков

Названы города с самыми дорогими съемными квартирами

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Квартиры с самым высоким ценником сдаются в Москве. К такому выводу пришли эксперты портала "Мир квартир", изучив рынок аренды жилья за прошлый год.

Фото: iStock
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир

Аналитики брали в расчет 69 городов с населением более 300 тысяч человек. Самыми дорогими съемными квартирами оказались московские. На втором месте - жилье в Санкт-Петербурге, а замыкает тройку город-курорт Сочи.

Например, в столице максимальная ставка за "однушку" варьировалась на уровне 39 тысяч рублей в месяц. "Двушку" эксперты оценили почти в 47 тысяч рублей, а "трешку" - в 59 тысяч рублей.
 

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