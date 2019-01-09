Немецкий журналист призвал Берлин поучиться у Москвы

Репортаж о жизни в российской столице появился в немецком деловом издании Handelsblatt. Автор признает, что на Западе по-прежнему бытует представление об "отсталости русских", которых редко ассоциируют с прогрессом, однако конкретные инфраструктурные проекты, за последние годы реализованные в Москве, развенчивают этот стереотип. Немецкий журналист даже предлагает соотечественникам поучиться у россиян.

К примеру, репортер отмечает, что с 2006 года в Германии не могут достроить новый воздушный хаб Берлин - Бранденбург, и перспективы его открытия по-прежнему туманны. Тем временем в Москве действуют четыре международных аэропорта, а Жуковский на территории Московской области был реконструирован всего за два года. Газета признает, что гиганты Шереметьево и Домодедово перевозят в год около 30 миллионов пассажиров, которые могут со всеми удобствами - "без проблем и пунктуально" - добраться в город или из него на аэроэкспрессе, а система выдачи багажа работает быстрее и слаженней, чем, например, в Гамбурге.

Handelsblatt отмечает, что немцы могут подивиться и пунктуальности российских поездов, которые в девяти из десяти случаев, по статистике Российских железных дорог, прибывают по расписанию "даже во время снегопада". Нравится журналисту и московское метро, где строятся новые станции, а поезда следуют в среднем с двухминутным интервалом - не то, что в Берлине: там за последние десять лет построили лишь три новые станции. Репортер пишет и о других удобствах, доступных москвичам: например, о возможности с помощью приложений записаться ко врачу, оплатить парковку или взять в аренду машину.