Один человек погиб при пожаре в Новой Москве

В Новой Москве произошел пожар, в результате которого погиб один человек.

Информация о возгорании в деревне Лапшинка поступила в МЧС в 23:31. Загорелась отдельно стоящая металлическая бесхозная бытовка. Площадь пожара составила около шести квадратных метров. Возгорание было ликвидировано в 00:10. "К сожалению, в результате пожара один человек погиб", - говорится в сообщении на сайте столичного управления МЧС.

Добавим, что днем ранее крупный пожар произошел в поселении Рязановское в Новой Москве. Загорелась кровля одноэтажного кирпичного здания, в котором располагался автосервис. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.