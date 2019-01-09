Жители столицы предпенсионного возраста получат льготы по карте москвича

С 9 января начинается прием заявлений на оформление социальной карты москвича от жителей столицы предпенсионного возраста. Женщины, достигшие 55 лет, и мужчины - 60 лет, у которых есть страховой стаж не менее девяти лет или звания ветерана труда и ветерана военной службы, будут получать льготы по карте москвича. Это связано с тем, что с 1 января вступил в силу закон "О дополнительных мерах поддержки жителей города Москвы в связи с изменениями федерального законодательства в области пенсионного обеспечения".

Теперь горожане предпенсионного возраста с помощью своей карты смогут бесплатно ездить в метро, МЦК, пригородных поездах и на наземном транспорте в Москве и Московской области. Кроме этого, они смогут получить скидки в 7,5 тыс. столичных магазинах, которые участвуют в дисконтной программе. А еще карта москвича работает как банковская и заменяет полис ОМС. С ее помощью можно без комиссии оплачивать штрафы, ЖКУ, услуги образования на портале mos.ru.

Чтобы оформить карту москвича можно обратиться в ближайшее МФЦ и подать там заявление. При себе нужно иметь паспорт и, если есть, удостоверение "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы".

Социальную карту выдают людям, у которых есть право на социальную поддержку, и тем, кто состоит на учете в учреждениях соцзащиты населения Москвы. Карту сделают в течение 30 дней. А на это время москвичу выдается временный единый социальный билет, по которому он может бесплатно пользоваться метро, МЦК и наземным транспортом, а также справка для приобретения бесплатного проезда на пригородных поездах.

С картой москвича, если есть соответствующие льготы, возможно посетить Московский зоопарк, павильон "Космос" на ВДНХ, медиакомплексы "Полет" и "Машина времени", а также подземный музей в парке "Зарядье". Зимой по карте возможно получить билеты по льготной цене на катках ВДНХ и парка Горького.