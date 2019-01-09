Сергей Собянин: Больше всего запомнился первый гол в первом матче ЧМ

Самый памятный для Сергея Собинина момент в прошедшем году - это первый гол россиян на Чемпионате мира по футболу. Об этом сам мэр Москвы заявил KP.Ru.

"В 2018-м было, конечно, всякое, но по большому счету прошедший год был очень успешным для Москвы, - сказал Собянин в интервью изданию. - А больше всего запомнился первый гол в первом матче в ворота саудитов".

ЧМ-2018, по словам градоначальника, "сделал нас немного другими". "Мы стали больше любить свой город, - пояснил мэр столицы. - Стали более уверенными в себе".

Он также поблагодарил жителей Москвы "за оказанное доверие", пообещав "в дальнейшем темпов не снижать".