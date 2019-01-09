Новости

В Волгоградской области на пожаре погибли пенсионер и девочка 10:00
Сергей Собянин: Больше всего запомнился первый гол в первом матче ЧМ 09:52
На Камчатке катавшийся с горки мальчик попал под колеса автобуса 09:43
Какие улицы Москвы благоустроят в 2019 году 09:37
Севастополь и Ялта возглавили рейтинг популярности у туристов 09:32
В Роструде рассказали о следующих длинных выходных 09:30
РФ предостерегла США от военного сценария в Венесуэле 09:27
Полиция начала расследование инцидента с дроном в аэропорту Хитроу 09:23
В Москве появятся новые "выделенки" 09:15
На Чукотке объявили штормовое предупреждение из-за метели 09:12
Видео: Джереми Кларксон устроил "деревенское ралли" 09:10
В Париже закроется ресторан для нудистов 09:02
Из-за аварии без отопления остались более 400 зданий Челябинска 09:00
Раскольнику Филарету дали звание Героя Украины 08:46
Южнокорейские подростки избили двоих россиян 08:45
Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП 08:38
В Подмосковье убит полицейский 08:29
Россияне обучат информационной безопасности жителей ОАЭ 08:18
Студентка из Бурятии замерзла насмерть 08:15
В Забайкалье два человека погибли в ДТП 07:55
Персонал десяти консульств в Мельбурне эвакуировали из-за пакетов 07:50
Два очка Кучерова помогли "Тампе" победить "Коламбус" 07:30
В Кузбассе при пожаре погибла семья из шести человек 07:23
В обращении к нации Трамп заявил о кризисе на границе с Мексикой 07:11
В Приморье нашли почти 200 кг наркотиков 06:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
09.01.2019 09:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Сергей Собянин: Больше всего запомнился первый гол в первом матче ЧМ

Самый памятный для Сергея Собинина момент в прошедшем году - это первый гол россиян на Чемпионате мира по футболу. Об этом сам мэр Москвы заявил KP.Ru.

Сергей Собянин: 10,6 миллиона человек посетили новогодние гуляния в Москве

"В 2018-м было, конечно, всякое, но по большому счету прошедший год был очень успешным для Москвы, - сказал Собянин в интервью изданию. - А больше всего запомнился первый гол в первом матче в ворота саудитов".

ЧМ-2018, по словам градоначальника, "сделал нас немного другими". "Мы стали больше любить свой город, - пояснил мэр столицы. - Стали более уверенными в себе".

Он также поблагодарил жителей Москвы "за оказанное доверие", пообещав "в дальнейшем темпов не снижать".

Власть Работа власти Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РФ предостерегла США от военного сценария в Венесуэле
Три десятка танков Т-34 из Лаоса доставили во Владивосток
В сенате США заблокировали новые санкции против России
Раскольнику Филарету дали звание Героя Украины
В обращении к нации Трамп заявил о кризисе на границе с Мексикой