Собянин: Новогодние мероприятия в Москве посетили 12,6 миллиона человек

Праздничные мероприятия, которые во время новогодних каникул проходили на столичных улицах и площадях, в парках, музеях и других местах, посетили более 12,6 миллиона москвичей и гостей столицы. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Больше всего людей предсказуемо вышли на улицы и в парки - это 10,6 миллиона. Более миллиона детей посетили новогодние елки и столько же горожан и туристов побывали в культурных учреждениях.

Непосредственно Новый год на праздничных площадках, а не дома за столом, встретили 6,4 миллиона человек. Они отмечали наступление 1 января на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", открывшихся как на улицах, так и в парках.

Много маленьких гостей собрали и новогодние елки. На одну только Кремлевскую елку приехали 30 тысяч детей, а новогоднюю елку мэра в Гостином дворе посетили 53,2 тысячи человек.