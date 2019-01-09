Социологи опровергли исчезновение тараканов

Тараканы никуда не исчезли из квартир - это доказал опрос, проведенный в Подмосковье независимым исследовательским агентством MAGRAM Market Research специально для "РГ".

Оказалось, что периодически сталкиваются с тараканами 39 процентов жителей. Причем в 40 процентах случаев на тараканов натыкаются те, кто живет в квартирах. О внезапном исчезновении этих насекомых упомянул лишь каждый тридцатый опрошенный.

При этом 49 процентов жителей региона сообщили, что никогда не видели дома ни тараканов, ни муравьев, ни им подобных насекомых.