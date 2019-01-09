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09.01.2019 16:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Социологи опровергли исчезновение тараканов

Текст: Сергей Бабкин
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Тараканы никуда не исчезли из квартир - это доказал опрос, проведенный в Подмосковье независимым исследовательским агентством MAGRAM Market Research специально для "РГ".

Фото: Depositphotos
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Оказалось, что периодически сталкиваются с тараканами 39 процентов жителей. Причем в 40 процентах случаев на тараканов натыкаются те, кто живет в квартирах. О внезапном исчезновении этих насекомых упомянул лишь каждый тридцатый опрошенный.

При этом 49 процентов жителей региона сообщили, что никогда не видели дома ни тараканов, ни муравьев, ни им подобных насекомых.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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