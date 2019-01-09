Стали известны детали задержания подозреваемого в убийстве полицейского

В Подольске задержан подозреваемый в убийстве полицейского житель Чувашии. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной полиции.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городскому округу Подольск Московской области задержан житель Республики Чувашия, подозреваемый в убийстве полицейского из Тверской области в ночь на 9 января. В ближайшее время злоумышленник будет доставлен в следственные органы, - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Напомним, что буквально накануне этот подозреваемый был объявлен в розыск Следственным комитетом. По версии следствия, Максим Дунаевский, 36-летний сотрудник полиции, который служил в Тверской области, приехал во время отпуска в гости к своей подруге в город Подольск в Московской области. В квартире у знакомой они вместе с соседом распивали спиртное. Но мужчина приревновал соседку к визитеру. Дело закончилось трагически. Сосед нанес удар ножом в горло полицейскому, от чего тот скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".

Подозреваемый скрылся с места происшествия. Однако благодаря оперативным действиям сотрудников полиции был довольно быстро обнаружен. Им оказался Алексей Исаев, 1978 года рождения, родом из Чувашии.

Примечательно, что он не первый раз идет на скамью подсудимых. Ранее он был судим именно за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов по 317 статье Уголовного кодекса.