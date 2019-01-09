Коллегии присяжных из шести заседателей, появление которых благодаря законодательным изменениям стало возможным в районных судах с лета прошлого года, стали активно собираться в региональных судах. Изначально нововведение заработало только в Москве, через полгода шестерки присяжных можно встретить в районных судах уже более 50 российских регионов.

Напомним, поправки, позволившие значительно расширить компетенцию судов присяжных, а значит, и увеличить число подсудимых, которые вправе просить рассмотрения своих дел "судьями из народа", вступили в силу 1 июня 2018 года. Но первые уголовные дела по новым правилам шестерки народных заседателей стали рассматривать только в конце июля. Примерно полтора месяца ушло на различные организационные моменты.

Возможность просить суда присяжных появилась у подсудимых по некоторым составам преступлений, чьи дела рассматриваются в районных и гарнизонных военных судах. Ранее суды присяжных собирались только в судах городов федерального значения, в верховных судах республик, краевых и областных судах. Так, в Москве до лета прошлого года суд присяжных был только в Мосгорсуде.

Теперь они заработали еще в 35 районных судах. Сотрудники этих судов прошли специальное обучение, также созданы отдельные залы и канцелярии.

Компетенция народного суда расширилась по инициативе президента России Владимира Путина, отметившего необходимость предоставить возможность "как можно большему числу граждан избрать именно эту форму правосудия".

Суды присяжных в райсудах за полгода приступили к работе в 55 регионах России. Об этом свидетельствуют данные, собранные ТАСС. За первые полгода (с 1 июня до 1 декабря 2018 года) в райсуды поступило более 140 уголовных дел для рассмотрения коллегиями присяжных. Больше всего - в Центральном федеральном округе (48), Приволжском (20), Южном (19), Сибирском (17) и Дальневосточном (14). По девяти уголовным делам подсудимые в итоге передумали, и дела рассматривались в обычном порядке, шесть дел были возвращены в прокуратуру для устранения недостатков. За первые полгода присяжные в районных судах вынесли вердикты по 59 уголовным делам. 36 вердиктов были обвинительными, 22 - оправдательными.

Среди субъектов РФ в лидерах оказалась Москва - за первые полгода к присяжным поступило 20 дел в 15 районных судах столицы (но по двум из них подсудимые потом отказались от процедуры, два дела вернули прокурору, одно направили в Калужскую область). По 11 делам в столице присяжные вынесли вердикты (семь обвинительных и шесть оправдательных).

На второе место по числу обращений попало Подмосковье - 10 дел, но по четырем подсудимые впоследствии отказались от присяжных. В Пермском крае поступило семь дел, в Новосибирской области - шесть дел (на девять человек), в Ростовской области, Хабаровском крае и Калмыкии - по пять уголовных дел. В Севастополе в райсуды поступило три дела на рассмотрение присяжных, в Республике Крым рассмотрено одно дело.

В основном дела, поступившие присяжным в районные суды, были по обвинениям в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) или причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ), где подсудимыми выступали по 1-2 человека. Но присяжные рассмотрели и несколько дел о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. Так, Никулинский суд Москвы по вердикту присяжных приговорил 10 подсудимых.