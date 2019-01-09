Умер экс-губернатор Владимирской области

Бывший губернатор Владимирской области Юрий Власов, руководивший регионом в 1991-1996 годах, скончался на 58-м году жизни. Некролог Юрию Власову размещен на официальном сайте администрации Владимирской области.

- Администрация Владимирской области с глубоким прискорбием сообщает, что 9 января 2019 года на 58-м году жизни скончался Юрий Васильевич Власов - экономист, глава администрации Владимирской области в 1991 - 1996 годах. Прощание с Ю.В. Власовым состоится 11 января в Сретенском храме по адресу: г. Владимир, ул. Ломоносова, 17А. - говорится в сообщении.

В администрации отметили, что представители руководства региона и губернатор Владимир Сипягин выразили соболезнования родным и близким покойного.

Юрий Власов родился 22 июня 1961 года в Ставропольском крае. В 1983 году окончил Московский институт управления. Работал экономистом Пятигорского домостроительного завода, был научным сотрудником отдела экономических исследований НИИ во Владимире, младшим научным сотрудником Всесоюзного научно-исследовательского ящурного института во Владимире.

В 1990 году Юрия Власова избрали депутатом Владимирского областного Совета. Уже через год, в возрасте 30 лет, он был назначен заместителем председателя исполкома Владимирского городского Совета, а затем - главой администрации Владимирской области.

Став в 1993 году членом Совета Федерации первого созыва, он входил в состав комитета по бюджету, финансовому, валютному и кредитному регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и таможенному регулированию. Через три года вошел в состав Совета Федерации РФ второго созыва по должности, был членом комитета по вопросам экономической политики, затем членом комитета по вопросам социальной политики.

В 1996 году, после неудачной борьбы за губернаторский пост, он перешел на работу в банковскую сферу. С 1997 года Юрий Власов работал заместителем начальника Главного управления Банка России по Владимирской области. Затем перешел в научную сферу. Он был научным консультантом, и.о. директора ВНИИЗЖ Минсельхоза России. В столице Власов работал руководителем региональных программ Института экономики города, проректором института "Международный финансовый центр". В последние годы он был директором программ повышения квалификации для государственных и муниципальных служащих Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России.