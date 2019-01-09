В наступившем году новоселья справят 12 тысяч семей москвичей - участников программы реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

- По программе реновации мы планируем в этом году построить 600 тысяч квадратных метров жилья и переселить 12 тысяч семей. За 2018 год переселено уже 10 600 семей, - рассказал он.

А с 2020 года, по словам Хуснуллина, город будет строить для участников этой программы по 1 миллиону квадратных метров квартир в год, создав условия для их массового волнового переселения. Это даст возможность обеспечивать новым жильем до 20 тысяч семей в год, чьи дома попали под снос по программе реновации. Для того же, чтобы это стало возможным, сейчас в городе уже подобраны 242 стартовые площадки для строительства новых домов. В самое ближайшее время, по словам Хуснуллина, они появятся во всех районах столицы.

Напомню, в городскую программу реновации, запущенную в столице 2017 году, включен 5171 дом, в которых большинство жителей проголосовали за их снос. Новое жилье для них по закону города должно быть предоставлено в том же районе, в котором находилось и прежнее. И этого правила городские власти неукоснительно придерживаются, в чем успели убедиться горожане, справившие новоселья. Многие из них начинают переезд, пешком перенося всякую мелочь в новую квартиру, поскольку она находится в шаговой доступности от старого дома. Хотя проблем с переездом нет ни у кого - городские власти помогают всем нуждающимся семьям, предоставляя и транспорт, и грузчиков. Ну а не понравиться новые квартиры просто не могут. Просторные кухни и комнаты, отделка стен моющимися обоями и плиткой, качественная сантехника, застекленные лоджии с нишами для кондиционеров...

В городе уже подобраны 242 стартовые площадки для строительства новых домов

Все больше горожан пользуются и возможностью приобрести и дополнительную жилплощадь к новой квартире, которую город предоставляет им по норме: комната за комнату. Напомню, это может сделать и собственник жилья, и наниматель, получив при этом еще и скидку в размере 10 процентов. Причем воспользоваться этим правилом можно не обязательно во время переезда - льгота действует в течение двух лет после предоставления квартиры. Единственное ограничение - с доплатой можно приобрести жилое помещение общей площадью не более 100 квадратных метров.

По планам городских властей, 1 миллион москвичей, или 350 тысяч семей - участников программы реновации, должны переехать в новое жилье в течение 15 лет. Но, как уже подчеркивал мэр города Сергей Собянин, власти постараются выполнить программу раньше.