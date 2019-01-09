В аэропорту Внуково нашли тело одного из пассажиров.

Мертвого нашли случайно в одной из кабинок туалета. В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России сообщили, что при нем были паспорт на имя Рафиса Г. и авиабилет на самолет из "Внуково" в Уфу. Прилетел он из Нового Уренгоя.

Официальный представитель воздушной гавани сообщил, что, по предварительным данным, пассажир покончил жизнь самоубийством. По заключению медиков, это случилось в ночь со вторника на среду.

По факту смерти 32-летнего уроженца Башкортостана начата доследственная проверка. Следователи уже установили, что пассажир в стерильной транзитной зоне международного аэропорта зашел в туалетную кабинку у выхода на посадку N 11. Пассажир вошел в помещение туалета в 00.20 девятого января. После этого он из нее не выходил. Тело обнаружили в 7.40 утра после принудительного вскрытия туалетной кабинки.