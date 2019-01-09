В Москве открылись 460 пунктов утилизации елок

По всей Москве 9 января открылись 460 пунктов утилизации новогодних елок. Машины перемелют их в щепку, и из нее потом сделают экологичные поделки или декоративную посыпку для дорожек в парках.

Сдавать елку в утиль - давняя европейская традиция. У нас же после старого Нового года (хорошо, если сразу после) деревья сбрасываются в мусорки. Максимум, рачительные москвичи из хвойных веток делают морс. Но чтобы куда-то ехать сдавать?! Активисты движения "Раздельный сбор" напомнили, что впервые централизованно елки в Москве начали собирать только в 2016-м. Тогда волонтеры открыли три точки, и за праздники туда принесли 750 деревьев. В 2017 году к акции подключилось ГБУ "Мосприрода", и ели стали принимать уже и на особо охраняемых территориях. В итоге москвичи сдали после новогодних гуляний более 7 тысяч елок. Сейчас ожидают еще больше, потому что точки сбора открыли еще и районные "Жилищники".

Перед тем как сдавать елку, нужно снять с нее украшения и мишуру. Можно наломать ветки, так будет проще переработать дерево. Самую удобную карту пунктов приема можно найти на rsbor-msk.ru. Когда придет время, за соснами, пихтами и елями приедет дробильная машина, рассказали "РГ" в городском департаменте охраны окружающей среды и природопользования. На тягач навешивают прицеп с краном, транспортером и собственно дробилкой с 12 ножами. Оператор грузит стволы, транспортер завозит их в молотилку - и через час 350 кубов праздничной древесины превращается в щепу. Из одной средней елки получается килограмм щепы. Потом из нее производят различные экологичные поделки.

Например, ее охотно покупают мастера декупажа для украшения игрушек, декоративных элементов для ручек, блокнотов и других канцелярских принадлежностей. Щепу также используют как декоративную посыпку для дорожек в парках. Кое-что может пойти в подстилку для животных в вольерах.

А вот нераспроданные ели московские предприниматели традиционно сдают в зоопарк. Потому что одни животные очень хорошо елки едят, а другие - изучают. Колючие ветки как десерт употребляют сырки, капибары и даже слоны. Дикие кошки с елками играют, перетаскивая с места на место. Копытные - точат об стволы зубы. Волки и обезьяны делают зеленые укрытия. Как бы зверь не тешился, польза от старой елки будет - в хвое полно витамина С, марганца и каротина.