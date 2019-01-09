В Москве потеплеет до плюс 4 градусов

В ближайшие дни в Москву придет оттепель. По сравнению со средой потеплеет примерно на 12 градусов.

Как сообщили в Гидрометцентре, со среды по пятницу погода в городе серьезно не изменится. 9 января в Москве - минус 14, ночью может похолодать еще на 3 градуса. В Московской области стоит ждать и 15-градусных морозов.

В субботу в столичный регион придет теплый воздух с юго-запада. Это приведет к повышению температуры. Она отклонится от климатической нормы на 5-8 градусов. Например, в предстоящий понедельник, 14 января, минимальная температура днем составит всего минус 4 градуса. А во вторник может потеплеть и до плюс 4.