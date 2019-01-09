Новый год в ближайшее время принесет москвичам и новые квитанции на оплату жилья и коммуналки. И, конечно же, практически в каждой семье внимательно будут всматриваться, а на сколько там изменились цифры?

Напомню, предельные параметры тарифов на услуги ЖКХ устанавливает правительство РФ. Для Москвы это с 1 января 2019 года - 1,7 процента и с 1 июля - 4,8 процента. Действуя в этих рамках, московские власти в этом году решили цены на жилищные услуги, которые в городе не менялись с 2017 года, поднять всего один раз и в среднем на уровне ниже инфляции. В частности, содержание жилья, то есть оплата услуг за управление многоквартирным домом и работ по его текущему ремонту, жителям столицы теперь будет обходиться 29,04 руб. за кв. м, или в среднем на 1,9 руб. за кв. м дороже, чем прежде. Плата за капитальный ремонт вырастет на 1,19 руб. и составит 18,19 руб. за метр.

Вырастут и ставки платы за наем жилых помещений для всех, кто живет в квартирах или комнатах, принадлежащих городу. Социальный наем, по которому снимают жилье большинство москвичей, не приватизировавших квартиры, будет обходиться им сейчас 23,21 руб. за метр, или дороже на 2,11 рубля. Льготники будут платить 3,86 руб. за кв. м, или больше на 35 копеек. Снимающие жилье в бездотационных домах у города (как правило, учителя и врачи), будут платить по 73,24 руб. за кв. м, или больше на 2,82 руб. Коммерческий наем обойдется жильцам в 35,85 руб. за кв. м, или выше на 1,38 руб. за метр.

Это подорожание жилищных услуг будет в наступающем году единственным.

А вот коммуналка в 2019 году будет впервые пересматриваться в два этапа. Выяснилось, что тарифы на часть коммунальных услуг - отопление, водоснабжение и водоотведение - утверждены сразу на длительный период - с 2019 по 2024 год. Как подчеркнули в департаменте экономической политики и развития столицы, такая практика утверждения тарифов на коммунальные услуги для населения на долгосрочный период в Москве применена впервые. Индексация тарифов на услуги отопления и горячего водоснабжения будет ежегодно происходить 1 июля. Исключением станет только 2019 год, в течение которого тарифы будут пересмотрены дважды: с 1 января и с 1 июля. Это вызвано повышением ставки НДС с 18 до 20%, решение о котором принято на федеральном уровне.

В бюджете Москвы заложено 47,4 миллиарда рублей на помощь тем москвичам, которым оплата коммуналки окажется не по карману

В настоящее время за отопление москвичи платят 2279 руб. 95 коп. за Гкал. До 2024 года они будут платить в среднем за год на 2,31% больше. С 1 января 2019 года, как это и предписано московским властям параметрами, установленными правительством РФ, тариф увеличится на 1,7% и составит 2318 руб. 59 коп. за Гкал.

Тариф на горячее водоснабжение в настоящее время составляет 188 руб. 53 коп. за куб. м. До 2024 года он поднимется в среднем за год на 2,95%, а с 1 января 2019 года - на 1,7% и составит 191 руб. 73 коп. за куб. м.

Питьевая вода - холодное водоснабжение - в настоящее время обходится горожанам 38 руб. 06 коп. за куб. м. До 2024 года она подорожает в среднем за год на 3,62%, или на 1 руб. 51 коп. С 1 января 2019 года - на 1,7%, до 38 руб. 70 коп. за куб. м.

Тарифы на коммунальные услуги в Москве в этом году будут пересматриваться в два этапа.

Водоотведение пока стоит 27 руб. 01 коп. за куб. м. До 2024 года среднегодовой тариф подорожает на 4,12%, или на 1 руб. 23 коп. С 1 января 2019 года рост произойдет на 1,7% - до 27 руб. 47 коп. за куб. м.

Утверждены в городе и новые тарифы на электроэнергию для населения. Следующий их пересмотр произойдет не ранее июля 2020 года, подчеркнули в пресс-службе ведомства. В первом полугодии 2019 года москвичи будут платить за электричество больше на 1,7%, а с 1 июля - на 4% больше, что ниже на 0,8% параметров, установленных правительством РФ. Так, одноставочный тариф в домах с газовыми плитами повысится с нынешних 5,38 руб./кВт·ч до 5,47 руб./кВт·ч. Для одноставочного тарифа в домах с электроплитами установлено повышение с января на 7 коп., до 4,37 руб./кВт·ч, и с июля - на 28 коп., до 4,65 руб./кВт·ч.

92,52 рубля с жильца, или на 3,4% - такое удорожание за услуги ЖКХ ждет с 1 января 2019 года семью из трех человек, имеющих квартиру площадью 64 кв. м. С 1 июля плата повысится еще на 65,36 рубля, или на 2,3%

Если говорить про тарифы, дифференцированные по зонам суток (дневная, полупиковая, ночная), они в среднем увеличатся от 0,5% (для газовых плит) до 6,7% (для электроплит).

Отдельно стоит отметить, что начиная с июля 2019 года для всех жителей Москвы вводится единое тарифное меню. При этом по-прежнему сохраняется понижающий коэффициент 0,7 при установлении тарифов для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, и членов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих товариществ.

Изменились также тарифы на газоснабжение - они будут действовать с 1 января по 30 июня 2019 года.

Индексация тарифа на газ, как и на все коммунальные услуги, в новом году произойдет в два этапа: с 1 января и с 1 июля. Нынешний тариф в размере 6 руб. 63 коп. за куб. м с 1 января 2019 года увеличится на 11 коп. - до 6 руб. 74 коп.

Как он изменится с 1 июля, еще неизвестно в связи с особенностями расчета, предусматривающими учет федеральных решений (принимаемых ФАС России). Эти решения должны быть приняты в следующем году до 1 июля.

Инфографика "РГ": Леонид Кулешов/Любовь Проценко

Соцзащита

Город поможет нуждающимся

В итоге средняя платежка за жилищно-коммунальные услуги в квартире площадью 64 кв. м для семьи из 3 человек (для собственников) с 1 января подорожает на 3,4%, или на 92,52 руб. с человека. А с 1 июля - на 2,3%, или 65,36 руб. с человека.

Напомним, в столице действует самый низкий в стране порог, при котором город приходит москвичам на помощь в оплате жилья и коммунальных услуг. Это происходит, если расходы семьи превышают 10 процентов ее дохода. Помимо этого, 52 категории москвичей имеют льготы на оплату коммуналки. Это ветераны Великой Отечественной войны и ветераны труда, инвалиды, многодетные семье и другие. В общей сложности- 52 категории горожан пользуются субсидиями и льготами на содержание жилья. Это более 4 миллионов человек. В 2019 году действующая система мер социальной поддержки граждан по оплате жилищных и коммунальных услуг будет полностью сохранена.

С этой целью лишь в 2019 году правительство Москвы выделило из бюджета города на предоставление субсидий 21,9 млрд руб., а в целом на льготы и субсидии - 47,4 млрд рублей.

Справка "РГ"

Чтобы получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, нужно обратиться с заявлением в Городской центр жилищных субсидий. В нем указать полный состав семьи, а также приложить справки о доходах каждого из членов. Информацию о назначении субсидии можно узнать через систему МФЦ.