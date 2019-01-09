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09.01.2019 10:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье мужчина убил полицейского из-за ревности

Текст: Сергей Бабкин

Возможным мотивом для убийства сотрудника полиции в Подмосковье стала ревность. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК по итогам первой стадии расследования.

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Выяснилось, что 36-летний полицейский из Тверской области гостил в Подольске у своей знакомой. К их застолью присоединился сосед женщины. На почве ревности мужчина схватил нож. Полицейский скончался на месте, подозреваемый тут же скрылся.

Задействованы все ресурсы для задержания мужчины. Его личность установлена. Это ранее судимый житель Чувашии. Ранее он привлекался к уголовной ответственности по статье 317 УК РФ - "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

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