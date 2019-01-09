ВДВ испытают "убийцу танков"

Самоходный противотанковый комплекс для ВДВ "Корнет-Д" пройдет государственные испытания в 2019 году. После завершения испытаний комплекс будет принят на вооружение.

- Новейший ПТРК на базе БМД-4М, десантируемый парашютным способом, будет обладать уникальными характеристиками по дальности и точности стрельбы, - рассказали ТАСС в Министерстве обороны России. Испытания новой техники пройдут на нескольких полигонах в различных климатических условиях.

"Корнет-Д" - модернизация хорошо зарекомендовавшего себя в военных конфликтах новейшего времени ПТРК "Корнет" разработки тульского КБ Приборостроения. За счет ряда нововведений дальность стрельбы увеличена до 10 километров, ракета комплекса пробивает броню толщиной 1,3 метра за динамической защитой. Самоходный вариант ПТРК представляет собой автоматическую пусковую установку на восемь ракет, выдвигающуюся из брони перед стрельбой. Предусмотрен доворот турели в пределах 180 градусов перед пуском ракеты. "Корнет-Д" может обстрелять восемь целей без перезаряжания, боекомплект установки состоит из 16 ракет. Управляется турель дистанционно

"Корнет" станет одной из первой высокоточных разработок, созданных для артиллерийских подразделений ВДВ. Новая машина значительно усилит боевую мощь десантно-штурмовыхз и парашютно-десантных подразделений, отметили в Минобороны.