Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
09.01.2019,  
11:45
Текст:  Антон Валагин

ВДВ испытают "убийцу танков"

Самоходный противотанковый комплекс для ВДВ "Корнет-Д" пройдет государственные испытания в 2019 году. После завершения испытаний комплекс будет принят на вооружение.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
Бессмертный танк: Минобороны рассказало о планах на Т-34

- Новейший ПТРК на базе БМД-4М, десантируемый парашютным способом, будет обладать уникальными характеристиками по дальности и точности стрельбы, - рассказали ТАСС в Министерстве обороны России. Испытания новой техники пройдут на нескольких полигонах в различных климатических условиях.

"Корнет-Д" - модернизация хорошо зарекомендовавшего себя в военных конфликтах новейшего времени ПТРК "Корнет" разработки тульского КБ Приборостроения. За счет ряда нововведений дальность стрельбы увеличена до 10 километров, ракета комплекса пробивает броню толщиной 1,3 метра за динамической защитой. Самоходный вариант ПТРК представляет собой автоматическую пусковую установку на восемь ракет, выдвигающуюся из брони перед стрельбой. Предусмотрен доворот турели в пределах 180 градусов перед пуском ракеты. "Корнет-Д" может обстрелять восемь целей без перезаряжания, боекомплект установки состоит из 16 ракет. Управляется турель дистанционно

"Корнет" станет одной из первой высокоточных разработок, созданных для артиллерийских подразделений ВДВ. Новая машина значительно усилит боевую мощь десантно-штурмовыхз и парашютно-десантных подразделений, отметили в Минобороны.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
гособоронзаказ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Для российских солдат создадут систему "свой-чужой" 12:48
Первый модернизированный Ту-160 соберут летом 05.01.2019
ВКС России пополнят новые ракетоносцы 04.01.2019
ракеты
Фото: YouTube
Испытания нового китайского стелс-беспилотника показали на видео 12:06
Британия пожаловалась на нехватку боеприпасов 11:17
Дальность полета ракеты "Калибр" увеличат вдвое 08.01.2019
испытания
Испытания новейших атомных подлодок РФ остановили 08.01.2019
Пистолет Макарова заменит прошедший испытания "Удав" 05.01.2019