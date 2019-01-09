Видео: В Ярославле автомобиль влетел в толпу людей

В Ярославле выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадали два пешехода.

По информации УМВД по Ярославской области, авария произошла 9 января около часа дня на перекрестке улиц Машиностроителей и Орджоникидзе, где столкнулись маршрутный автобус ПАЗ и автомобиль Suzuki. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, видно, что маршрутка начала делать левый поворот, когда включился желтый сигнал светофора. В это время во встречном направлении, не сбавляя скорости, двигалась легковушка.

Автомобиль Suzuki попытался уйти от удара, взяв немного вправо, но избежать его все равно не удалось. После столкновения иномарку отбросило на тротуар, где пешеходы ждали разрешающего сигнала светофора. Пострадали два человека: мужчину боком машины отбросило на несколько метров в сторону, а пожилая женщина оказалась на капоте легковушки, с которого упала в снег, когда машина остановилась.

- В результате ДТП в больницу доставлены два пешехода - 65-летний мужчина и 81-летняя женщина, - рассказали в пресс-службе УМВД. - Мужчина отпущен на амбулаторное лечение, женщина госпитализирована с травмами.

В ведомстве добавили, что сейчас по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.