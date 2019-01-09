Новости

Студия отказалась от кроссовера "Людей в черном" и "Мачо и ботана" 17:52
Попавший в больницу Николай Дроздов рассказал о своем состоянии 17:46
СМИ: Вашингтон навязывает Болгарии приобретение истребителей F-16 17:45
Эксперты назвали самые популярные дизельные автомобили в Москве 17:31
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде 17:25
В Крыму тарифы на вывоз в мусора не превысят средние по ЮФО 17:23
В Москве избит депутат 17:22
Назначен новый министр ЖКХ Республики Крым 17:09
В Камбодже погибла супружеская пара из России 17:06
СМИ: Иран пересмотрит сотрудничество с ЕС в сфере безопасности 17:04
Видео: В Ярославле автомобиль влетел в толпу людей 17:04
Ростовчане перенесутся в 1812 год с помощью виртуальной реальности 16:53
Объявлен расширенный список участников Матча звезд Единой лиги 16:45
Социологи опровергли исчезновение тараканов 16:41
В Самаре из-за обледенения датчиков аварийно сел самолет из Дубая 16:40
Ученые выяснили, почему в городе животные и птицы болеют раком 16:38
В подмосковном Королеве задержаны сбытчики героина 16:27
Абсолютным фаворитом премии BAFTA стала "Фаворитка" 16:25
Медведев выделил 147 млн рублей на жилье пострадавшим в Магнитогорске 16:23
В Беларусь на новогодние каникулы приехали почти 157 тысяч россиян 16:12
Hyundai представил монстрообразный шагающий автомобиль 16:07
Все члены синода Константинополя подписали томос об автокефалии ПЦУ 15:57
Сильные морозы в Центральной России и Поволжье сменятся снегопадами 15:56
Премьер Австралии попросил пресс-службу ретушировать его волосы 15:54
В Мексике освободили 16 политзаключенных 15:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
Что изменится в жизни россиян в первый месяц 2019 года
Что изменится в жизни россиян в первый месяц 2019 года
09.01.2019 17:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: В Ярославле автомобиль влетел в толпу людей

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославле выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадали два пешехода.

По информации УМВД по Ярославской области, авария произошла 9 января около часа дня на перекрестке улиц Машиностроителей и Орджоникидзе, где столкнулись маршрутный автобус ПАЗ и автомобиль Suzuki. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, видно, что маршрутка начала делать левый поворот, когда включился желтый сигнал светофора. В это время во встречном направлении, не сбавляя скорости, двигалась легковушка.

В Забайкалье два человека погибли в ДТП

Автомобиль Suzuki попытался уйти от удара, взяв немного вправо, но избежать его все равно не удалось. После столкновения иномарку отбросило на тротуар, где пешеходы ждали разрешающего сигнала светофора. Пострадали два человека: мужчину боком машины отбросило на несколько метров в сторону, а пожилая женщина оказалась на капоте легковушки, с которого упала в снег, когда машина остановилась.

- В результате ДТП в больницу доставлены два пешехода - 65-летний мужчина и 81-летняя женщина, - рассказали в пресс-службе УМВД. - Мужчина отпущен на амбулаторное лечение, женщина госпитализирована с травмами.

В ведомстве добавили, что сейчас по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев выделил 147 млн рублей на жилье пострадавшим в Магнитогорске
В Госдуме и Совфеде оценили высказывание о Путине как "подарке" для НАТО
Топилин назвал причины безработицы среди молодежи
В Кремле рассказали о договоренностях с ВАДА
Как будут рассчитывать стоимость полиса ОСАГО с января