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09.01.2019,  
10:15
Текст:  Антон Валагин

Бессмертный танк: Минобороны рассказало о планах на Т-34

Тридцать танков Т-34, полученных Россией из Лаоса в рамках военно-технического сотрудничества, будут использоваться на Парадах Победы в различных городах России. Также боевая техника  пополнит музейные экспозиции и будет сниматься в фильмах о Великой Отечественной войне, сообщили в Минобороны РФ.

Фото: U.S. National Archives / wikimedia.org
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О возвращении танков в Россию глава военного ведомства Сергей Шойгу договорился во время визита в Лаос в январе 2018 года. Танки доставлены морским транспортом во Владивосток, перегружены на железнодорожные платформы и продолжат путь через всю Россию в подмосковный Нарофоминск. Бронетехника находится в исправном состоянии и до недавнего времени стояла на вооружении армии Лаоса. По данным bmpd, речь идет о танках Т-34-85, выпущенных по советской лицензии в Чехословакии в середине 50-х годов.

- Танк Т-34 был технологическим прорывом для своего времени. Он обладает десятком рекордов - их, видимо, уже никогда не удастся превзойти. Например, Т-34 - самый массовый танк в мире. В период с 1940 по 1946 год было выпущено более 58 тыс единиц, - рассказали в Минобороны РФ.

Т-34-85 - созданная в 1943 году самая мощная модификация танка с 85-миллиметровым орудиме и новой, более удобной для танкистов башней. Экипаж увеличился с четырех до пяти человек, возросшая на несколько тонн масса Т-34 незначительно снизила маневренность.

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