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09.01.2019 05:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Три десятка танков Т-34 из Лаоса доставили во Владивосток

Текст: Ольга Журман

После долгого путешествия морем из Юго-Восточной Азии во Владивосток пришли 30 танков Т-34, еще недавно находившихся на вооружении армии Лаоса, сообщает ТАСС.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Техника преодолела 4,5 тысячи километров по морю. Далее железнодорожным транспортом она будет доставлена в город Наро-Фоминск Московской области.

Договоренность о возврате танков была достигнута в январе прошлого года во время визита министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в Лаос.

Т-34 по праву считается лучшим танком своего времени. В период с 1940 по 1946 год было выпущено более 58 тысяч единиц этой машины. Однако спустя семь десятилетий после окончания Второй мировой войны действующих образцов осталось очень мало.

Переданную лаосской стороной технику планируется использовать при проведении парадов Победы в различных городах России, для обновления музейных экспозиций, а также для съемок фильмов о Великой Отечественной войне.

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