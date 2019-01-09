На Чукотке объявили штормовое предупреждение из-за метели

Сильный циклон с метелью и ветром до 30 метров в секунду пришел в Чукотский автономный округ 9 января.

В Главном управлении МЧС по региону предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях: нарушениях в работе ЖКХ, электроснабжения, транспорта, обрушениях конструкций. Жителям рекомендуют воздержаться от поездок за город и не оставлять без присмотра детей.

"Особую осторожность соблюдать на льду. Воздержаться от выезда и выхода на Анадырский лиман!" - подчеркивают спасатели.

Сотрудники МЧС контролируют ситуацию и готовы к немедленному реагированию.