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09.01.2019 08:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Студентка из Бурятии замерзла насмерть

Текст: Дина Непомнящая

Студентка первого курса одного из колледжей Улан-Удэ, приехавшая на новогодние праздники к родителям в село Курумкан, насмерть замерзла у местного кафе. Девушка отдыхала там с друзьями, и около двух часов ночи вышла на улицу без верхней одежды.

На Кубани двухлетний мальчик замерз насмерть

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Бурятия, в компании на внезапное исчезновение подруги внимания не обратили. Она вышла из здания вместе с молодым человеком, и товарищи решили, что пара отправилась домой. На самом деле парень ушел один, а девушка вышла в туалет. Почему она не вернулась обратно следователям предстоит выяснить. По одной версии, под воздействием алкоголя погибшая уснула на морозе. По другой - спиртное усугубило какое-то хроническое заболевание.

Баргузинский межрайонный следственный отдел начал проверку по факту происшествия.

В республиканском следкоме отмечают, что с начала года от переохлаждения в Бурятии скончались 13 человек. У всех в крови был обнаружен алкоголь.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия
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