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09.01.2019 06:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье нашли почти 200 кг наркотиков

Текст: Ольга Журман

Более 190 килограммов марихуаны и 1,7 килограмма масла каннабиса общей стоимостью три миллиона рублей обнаружили полицейские в одном из сел Хорольского района Приморского края.

"Изъяты крупные емкости, в которых находились наркотики, а также медицинские шприцы объемом 60 миллилитров, используемые в качестве тары для их расфасовки и хранения", - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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В районном отделе полиции возбудили уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков в особо крупном размере (часть 5 статьи 228.1 УК РФ). В качестве подозреваемых задержаны три человека. Два 66-летних уроженца Южного Кавказа по решению суда заключены под стражу. А с 24-летней жительницы села Луговое, на участке которой располагалось производство, взята подписка о невыезде.

Справка "РГ"

В Приморье цена килограмма марихуаны на черном рынке составляет 10 тысяч рублей, килограмм масла каннабиса стоит около 700 тысяч рублей.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Борьба с наркотиками
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