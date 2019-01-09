В Забайкалье два человека погибли в ДТП

Авария с участием трех автомобилей произошла на федеральной трассе Чита - Забайкальск во вторник вечером.

В 40-ка километрах от поселка Могойтуй водитель автомобиля Toyota Allion не уступил Toyota Premio при проезде перекрестка. После столкновения иномарка виновника выехала на встречную полосу, где в нее врезался автомобиль Kia Sorento.

"В результате ДТП водитель и 33-летняя пассажира автомобиля Toyota Allion погибли, водитель Toyota Premio и 11-летний пассажир госпитализированы", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы УМВД по Забайкальскому краю.

По факту аварии ведется проверка, устанавливаются точные обстоятельства произошедшего.