Конфликт с соседом довел многодетную мать до уголовной статьи

Когда я выходила от Марины из крохотной съемной квартирки на окраине Самары, комок в горле предательски подкатывал, наворачивались слезы. Как этой женщине при таких жизненных обстоятельствах, которые не отступают вот уже 36 ее лет, удается быть Матерью с большой буквы?

Коммуналка в наследство

Когда Марина была школьницей, мать частенько пропускала дочь за порог коммунальной квартиры, только если ребенок приносил... выпивку. Девочка собирала бутылки, халтурила как и где могла. После 7-го класса выучилась на штукатура-маляра, стала подрабатывать...

В 20 лет Марина осталась сиротой при живом отце, у того давно была своя семья. Девушка осталась в двухкомнатной коммунальной квартире, где кроме нее жил сосед предпенсионного возраста дядя Гриша, которому под пьяную руку лучше было не попадаться. Старушки из подъезда рассказывали, что, устав от побоев, его жена забрала детей и документы и просто сбежала, пока он был на работе. Марине бежать было некуда.

Лишь после приговора женщина призналась: сожитель ее запугал расправой с детьми

Постепенно закрутила взрослая жизнь, она родила двоих сыновей (сейчас Тимуру - девять лет, Кариму - шесть) гражданскому мужу, главным достоинством которого считала его равнодушие к алкоголю. Но тот мужчина благополучно вернулся на родину, где его и женили. Затем у Марины появился еще один мужчина, все из той же солнечной республики. Главное ведь, что не пьет. Правда, исчез, когда узнал, что Марина снова станет мамой. После рождения дочки Марьяши (сейчас ей три годика) нагрянул снова. Вроде сошлись. Скандалы с соседом участились. Марина говорит, пробовала продать комнату, но безрезультатно.

Оговорила себя

Как-то в сентябре 2016 года посреди дня между мужчинами случилась потасовка, которая обернулась настоящей бедой. Пьяному в хлам дяде Грише сломали несколько ребер и проткнули легкое. Через пару месяцев в дверь на ночь глядя позвонили полицейские. Марину попросили оставить детей на часок, чтобы пройти в участок. А дальше - как в криминальном сериале.

- Меня не отпустили, пока не подписала признательные показания. Запугали тем, что прямо отсюда сяду на 8 лет, если "не раскаюсь", а так скорее всего дадут год. Я написала признание под диктовку, - рассказывает Марина.

Суд вынес обвинительный приговор. Мягкий, если учесть статью "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Три года условно. Ознакомившись с делом, Марина узнала, что свидетель - ее гражданский муж.

- И только после приговора Марина призналась мне, что сожитель запугал ее, грозился, если она не возьмет вину на себя, расправится с ее детьми, - рассказала "РГ" адвокат Ирина Доценко.

Парадокс, но суд вынес верное решение исходя из доказательств, ведь было чистосердечное признание. Судебная практика (консультации в прокуратуре и суде) склонила адвоката к тому, что нужно все оставить как есть. Сожитель пропал, а только он, его признание может стать для Фемиды "вновь открывшимися обстоятельствами".

Соседу на опохмелку

Затем был гражданский процесс, дядя Гриша выиграл иск на 120 тысяч рублей ущерба. И это при зарплате Марины на почте 15 тыс. рублей. Чтобы хоть как-то свести концы с концами и прокормить троих детей, женщина вынуждена вечерами и по субботам еще мыть полы в двух конторах. Но и этого соседу оказалось мало. Сосед запустил в Марину стулом. Сотрясение мозга у многодетной матери суд оценил в пять тысяч рублей штрафа. Гражданский иск Марины обошелся дяде Грише в 45 тыс. рублей морального вреда. В итоге из иска соседа судебные приставы просто вычли эту сумму. Сейчас из скромной Марининой зарплаты исполнители автоматом забирают 30%. Младшие дети в садик не ходят, на него просто нет денег.

Марина все-таки продала комнату, добавила маткапитал и купила малогабаритную - 21 кв. метр - квартирку. Но там даже спальные места для всех не умещаются. Семья сдает это жилье, а сами снимают двушку (хотели изначально ее купить, но не хватило 200 тысяч рублей, в кредите многодетной осужденной матери везде отказали).

Марина говорит, каким было бы облегчением для нее и детей, если за уголовное преступление ответил виновный и ее бы освободили от несправедливых выплат - соседу на опохмелку. Участковый пояснил "РГ", что пока нет возможности опросить бывшего сожителя Марины. Его просто не могут разыскать.

Комментарий

Федор Куприянов, адвокат, кандидат юридических наук:

- В жилищном и гражданском законодательстве есть нормы, позволяющие выселять дебоширов, "систематически нарушающих права соседей". Такие иски инициируют органы местного самоуправления по инициативе соседей. Однако случаи выселения по стране единичны и всегда связаны не только с вышеописанными признаками противоправного поведения: скандалы с шумом и дракой, оскорбления, хулиганские действия, повреждение чужого имущества, но и с грубыми нарушениями правил эксплуатации собственно квартир, выражающимися в их разрушении.

Часто агрессивное поведение человека и все его правонарушения связаны с состоянием алкогольного или наркотического опьянения. Этот случай относительно прост в правовом смысле. Сначала, если есть время, желание и нет серьезной опасности нападения со стороны пьяного, пытаемся до него "достучаться". Пытаемся переключить внимание пьяного с окружающих на самого себя: "сейчас упадешь", "не дойдешь до дома", "тебя зовут друзья", можно фиктивно пообещать в будущем исполнить любое его требование - так рекомендуют наркологи. Если укротить не удается, агрессивное поведение не прекращается, можно облить холодной водой. Ответ на неправомерное поведение дебошира в виде обливания его водой может, конечно, вызвать для вас неудобство в виде разбирательства в полиции или у мирового судьи по заявлению облитого. Но если вода не нанесла вреда здоровью дебошира (помните, что облитый зимой может и замерзнуть!) или его одежде, имуществу, то никакого наказания не последует. А в следующий раз дебошир, может, и поостережется.

Если ничего не помогает, вызываем наряд полиции.

Могут ли в полиции отказаться помочь? Категорически нет! Согласно ст. 12 закона о полиции сотрудники полиции обязаны прибывать незамедлительно на место совершения любого преступления или административного правонарушения, на место происшествия. Но дежурные наряды не могут разорваться. Они выезжают в первую очередь на пресечение более опасных посягательств.

Если происшествие уже случилось и закончилось, дебошир ударил, оскорбил, сломал и прекратил противоправные действия, то разумнее обратиться утром к своему участковому. Заявление можно написать собственноручно или на компьютере в произвольной форме, как можно подробнее описав происшествие. Заранее советую задуматься над "доказательственной базой". В качестве доказательств по административному или уголовному делу суды принимают фотографии, видеоматериалы, свидетельские показания, вещественные доказательства. Например, разорванный костюм, разбитый телефон. При обращении в полицию по поводу материальных потерь ущерб первоначально оценивается самим потерпевшим "на глаз". Следует напомнить полиции в короткий срок изъять материалы муниципальных и частных камер видеонаблюдения, так как при "кольцевой" записи из-за недостатка места в памяти этих устройств срок хранения записей может исчисляться часами.

Следует озаботиться фиксацией телесных повреждений, синяков, ссадин, контузий глаз, не всегда внешне заметных черепно-мозговых травм. Для этого немедленно после окончания инцидента следует лично обратиться в травмпункт, в серьезных случаях - вызвать "скорую помощь".

Не стоит гипертрофировать свой ущерб. Например, черепно-мозговая травма сегодня устанавливается не по жалобам пациента, а точными диагностическими методами. В моей практике имелись случаи уличения симулянтов. Потерпевший будет некрасиво выглядеть в споре с настоящим дебоширом, если его первоначальные заявления о нанесении серьезного ущерба здоровью будут опровергнуты судебно-медицинской экспертизой.

Не единичны, к сожалению, случаи, когда участковый не спешит провести с дебоширом даже профилактическую беседу, не оформляет административных протоколов, не передает соответствующие материалы мировым судьям. В таких случаях полезно написать жалобу начальнику районного подразделения полиции. Если не поможет, обратиться еще выше или к прокурору.

Можно обжаловать бездействие полиции или отсутствие мер прокурорского реагирования на это бездействие в суд. Но тут без помощи адвоката, как правило, не обойтись. Это в полицию, прокуратуру, местную администрацию можно жаловаться в произвольной форме. Сотрудники сами будут уточнять обстоятельства и документировать происшествие. Суд - другое дело.

Суд стоит "над схваткой", но по заявлению гражданина может помочь ему собрать недостающие доказательства своей правоты. Например, при жалобе на бездействие полиции суд может запросить из полиции материалы проверки и любые другие документы, в ознакомлении с которыми гражданину в полиции отказали.

Залог успеха в борьбе с дебоширами - это систематические действия в правовом поле. Жалуемся на противоправные действия дебошира при каждом происшествии. Собираем доказательства правонарушений. Понуждаем полицию выполнять свои обязанности в полном объеме. Жалуемся начальству или в прокуратуру. Если это не по силам, приглашаем для защиты адвокатов. Никогда силовым образом не взаимодействуем с дебоширом, разве только обливаем его водой, да и то летом, предварительно убедившись, что он не в дорогом костюме от Версачи. И, конечно, убедите подать свои самостоятельные жалобы всех пострадавших вокруг себя. Пусть они будут "под копирку", не страшно, берите дебоширов измором.