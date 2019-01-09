Мэр Саратова опоздал на работу из-за попавшего в пробку автобуса

Глава Саратова Михаил Исаев опоздал на работу из-за того, что добирался до мэрии на общественном транспорте. Мэр сам рассказал об этом в среду журналистам на брифинге.

По словам чиновника, от проспекта Энтузиастов до Крытого рынка в центре города, это около восьми километров, на автобусе маршрута № 6 он ехал более двух часов. Половину этого времени автобус простоял в пробке на выезде из Заводского района города.

Из-за обильных снегопадов городские службы не справляются с уборкой улиц и вывозом снега. По данным руководителя Саратовского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаила Болтухина, с начала зимы в городе уже выпала трехмесячная норма осадков.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, мэр объявил выговор главе Заводского района Саратова Сергею Червякову и одному из его подчиненных за плохую организацию уборки снега. Кроме того, глава города "настоятельно рекомендовал" руководителям районных администраций и своим заместителям добираться на работу на общественном транспорте, чтобы лучше понимать, как обстоит дело с расчисткой улиц.

По словам Михаила Исаева, на приведение в нормативное состояние проезжей части и тротуаров в Саратове может уйти от двух до трех недель.