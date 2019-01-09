На главу исполкома Чистополя завели дело о крупной взятке

Следственные органы Татарстана возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении главы исполнительного комитета города Чистополя Александра Заиконникова.

Фигурантом расследования также стал 43-летний местный предприниматель, подозреваемый в даче взятки.

Как сообщили в республиканском управлении СК РФ, по версии следствия, в 2017 и 2018 годах глава исполкома заключил муниципальные контракты на уборку и благоустройство городских улиц. Работы оценивались в 70 миллионов рублей. При этом глава исполнительного комитета заявил бизнесмену, что подпишет акты выполненных работ лишь при условии денежного вознаграждения. Во втором полугодии 2018-го руководитель подрядных организаций передал чиновнику 880 тысяч рублей.

По данным ведомства, оба фигуранта признали причастность к преступлению в полном объеме. В ближайшее время суд решит вопрос о мере пресечения главы исполкома.