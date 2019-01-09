Фильм "Т-34" в кинотеатрах регионов творит чудеса. И не только потому, что за неделю проката он собрал более одного миллиарда рублей. Действительно, эта картина собирает полные залы. Приходят семьями, зрителям от 8 до 80 лет. Но удивительное дело - в залах, когда идет эта лента, как правило, не услышишь привычного хруста попкорна. После просмотра - аплодисменты зрителей. В социальных сетях идут активные споры, что правда, а что вымысел в картине. Собкоры в регионах посмотрели фильм и вместе со зрителями попытались понять, чем он так цепляет.

Константин Бахарев, журналист, Пермь:

- Премьера фильма "Т-34" прошла у нас еще в конце декабря. Это постарался исполнитель одной из главных ролей Антон Богданов, известный по сериалу "Реальные пацаны". Он привез фильм в родной город. С того времени в кинотеатрах Перми на "Т-34" аншлаг. Нет билетов. С таким не сталкивался много лет. Просмотр шел в тишине. Только когда показался Т-34 с надписью "Пермь" на правом борту, по залу прошло оживление. Пермяки среагировали на свой город. Кстати, Антон Богданов, исполнитель роли Волчка, пояснил, что надпись "Пермь" - это подарок от режиссера картины.

Татьяна Федорова, заместитель главного врача Центральной городской больницы №24, Донецка:

- Я специально приехала в Ростов-на-Дону к старшей сестре Наталье, чтобы вместе сходить на фильм. Хотя у нас на Донбассе в кинотеатрах тоже идет "Т-34", но мы хотели его посмотреть с сестрой. Наш папа был танкистом, и мы договорились обязательно сходить на этот фильм вместе. Новогоднюю ночь я провела на дежурстве в больнице, зато смогла выбраться к родственникам в Ростов на рождественские праздники. Фильм потрясающий. Мы до этого читали в интернете разные отзывы, в том числе негативные. Но весь негатив оказался полной ерундой.

Сергей Николаевич, пенсионер, Ставрополь:

- Я пришел на фильм с внуком Никитой. Мне за фильм не стыдно, не стыдно показать его внуку. В советское время выходила такая лента - "Жаворонок". Часть сюжета взяли оттуда. Только вот тот фильм сняли фронтовики, это прям в каждом кадре, в каждой фразе чувствуется. Здесь старались сделать как можно зрелищнее. Только вот те, старые фильмы никто из молодежи смотреть не будет, а эти будут. И это главное. Тогда, глядишь, задумаются, захотят узнать больше о событиях войны.

"Мы до этого читали в интернете разные отзывы, в том числе негативные. Но весь негатив оказался полной ерундой"

Владимир Шабанов, 12 лет, Новосибирск:

- Фильм понравился. И захватывающим сюжетом, и техническими подробностями - как летят снаряды и сталкиваются с бронированной машиной. И что при этом происходит в танке. Что касается самой истории, уже после просмотра фильма мы с мамой нашли описание реальных событий. Потому что одно дело смотреть фильм, а другое - знать, что это было на самом деле.

Светлана Суслова, пенсионерка, Казань:

- Пошла на фильм с 17-летней внучкой, в первую очередь, чтобы почтить память своего отца - фронтовика-танкиста. И кроме того, хотелось посмотреть на картину его глазами. Он в 1941 году окончил в Танковом училище ускоренные курсы и в звании лейтенанта отправился на войну. В сражении под Прохоровкой был сильно ранен в голову. Фильм хороший. Правда, вначале были тяжелые сцены обороны Москвы, я так переживала, боялась, с сердцем плохо станет.

Алеся Евдокимова, инженер-строитель, Симферополь:

- Если смотреть такие фильмы вместе с детьми, то это очень хорошо. Помню, как после просмотра "28 панфиловцев" мой десятилетний сын с комом в горле сказал: "Мам, я часто слышал о войне, и мне казалось все это таким далеким и непонятным. А теперь я понял: ОНИ БЫЛИ". Что говорить о детях, если даже нам, взрослым, сложно понять и почувствовать, как это было? Поэтому такие фильмы очень нужны, и смотреть их надо вместе с детьми.

В 1965 году "Жаворонок" номинировался на главный приз Каннского кинофестиваля. И не удивительно - сценарий беспощадного фильма написал поэт-танкист Сергей Орлов. Фото: Ленфильм

Наталья Николенкова, автор поэтических сборников, Барнаул:

- Посмотрели фильм "Т-34" в кинотеатре "Мир", рядом с которым на постаменте стоит танк Т-34. Зал был полон. В финале зрители аплодировали...

Ирина Стеблинова, Симферополь:

- Я помню, как в детстве очень сильное впечатление на меня произвел фильм "Иди и смотри". До сих пор не могу спокойно его смотреть. В нашем детстве было много встреч с ветеранами, эмоций, которые вызывали их живые рассказы. Сейчас уже практически не осталось свидетелей Великой Отечественной войны, но современным детям тоже необходимы такие эмоции. "Т-34" их дает.

Лидия Маркова, PR-директор Центра культуры и отдыха "Победа", Новосибирск:

- Все праздничные дни на фильм "Т-34" шли толпы. Такого не было, чтобы на утреннем сеансе 1 января зал был полон. Эта лента - понятная всем история. Фильм дает сильные эмоции. Люди не выходят из зала, даже когда идут титры. Стоят, смотрят и аплодируют.

Блог-пост

Сходил на "Т-34". Хорошая картина. Но был, на мой взгляд, лучше "Жаворонок", которого пацаном бессчетное количество раз смотрел в хабаровском кинотеатрике "Октябрь". Тоже про побег танкистов на "тридцатьчетверке" из плена. Жестче и с трагическим финалом.

Только сейчас я узнал, что "Жаворонок" номинировался в 1965 году на главный приз Каннского кинофестиваля. и не удивился этому, потому что сценарий беспощадного фильма написал поэт-танкист Сергей Орлов ("его зарыли в шар земной..."), горевший в танке и потом всю жизнь носивший окладистую бороду, чтобы скрыть страшные шрамы на лице. Год назад об Орлове рассказал журнал "Родина":

Как руками без кожи

Защелку искал командир.

Как механик упал, рычаги обнимая,

и радист из ДТ

По угрюмому лесу пунктир

Прочертил,

Даже мертвый

Крючок пулемета сжимая.

"Жаворонок" уже вряд ли покажут на наших экранах. и сценаристов-фронтовиков не осталось. У нынешних - другой киноязык, который понимают сегодняшние пацаны. Очень хорошо, что они смотрят "Т-34". Очень хорошо, что в зале их было много.

Игорь Коц, Москва