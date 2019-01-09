В Оренбуржье вспыхнул пожар на заводе промышленного цинкования

Крупный пожар вспыхнул в среду на заводе промышленного цинкования в Оренбуржье. ЧП произошло в селе Покровка Новосергиевского района, сообщает ГУ МЧС по региону.

- В 17 часов 30 минут поступило сообщение о возгорании на территории Оренбургского завода промышленного цинкования. На место происшествия были направлены силы и средства местного гарнизона, - уточнили в пресс-службе ведомства. - По прибытию к месту вызова было установлено, что происходит горение производственного помещения (цех горячего цинкования).

Пожару присвоен второй повышенный номер сложности. В район возгорания направлена опергруппа МЧС по Оренбургской области, спецтехника, сотрудники испытательной пожарной лаборатории. Площадь пожара уточняется.

По оперативной информации, погибших и пострадавших нет.