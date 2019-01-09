В Самаре из-за обледенения датчиков аварийно сел самолет из Дубая

Самолет авиакомпании FlyDubai был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту Самары из-за обледенения датчиков на закрылках. Об этом "РГ" сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

На борту, следовавшем рейсом Дубай - Самара, было 170 пассажиров, в том числе 25 детей, и семь членов экипажа. Boeing должен был приземлиться в Самаре в 14.10 по местному времени.

Однако, по предварительной информации, у самолета обледенели датчики на закрылках, из-за чего он совершил аварийную посадку чуть позже - в 14.22. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проерку по факту ЧП.